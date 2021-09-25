نوريس "خاطر بعض الشيء" في لفته التي منحته قطب الانطلاق الأول لسباق سوتشي

بعد أسبوعين من تحقيق الثنائية التاريخية في مونزا، أحرزت مكلارين في سوتشي أول قطب انطلاق لها منذ جائزة البرازيل الكبرى 2012، حيث تصدر نوريس القسم الثالث للتصفيات مستعملاً الإطارات الملساء.

وأحرز البريطاني الشاب قطب الانطلاق الأول بفارق نصف ثانية أمام كارلوس ساينز الابن سائق فيراري بعد الانتقال من إطارات "انترميديت" إلى الملساء في اللفة الأخيرة.

حيث قال: "يخامرني شعور رائع، لا أعلم حقاً ما يجب أن أقول".

وأكمل: "لقد كانت حصة جنونية. كنا نقوم بعمل جيد ومن الواضح أننا اتخذنا قرار الانتقال إلى الإطارات الملساء في النهاية".

وتابع: "لا تفكر عادة في قطب الانطلاق الأول إلا بعد أن تحرزه، لذا أنا مسرور جداً بالفعل".

وأردف: "الشكر الكبير إلى الفريق كذلك، لقد قاموا بعمل رائع".

وتمت إقامة التصفيات بعد أن توقفت الأمطار الغزيرة التي أدت إلى عدم إقامة التجارب الحرة الثالثة، لكن المسار بقي رطباً حتى المراحل الأخيرة من القسم الثالث، ما سمح للسائقين بالانتقال إلى نوعية "انترميديت".

واعترف نوريس أنه كان من الصعب الإبقاء على السيارة تحت السيطرة على الحلبة الزلقة، لكنه ركّز على إطاراته كي تبقى ضمن نافذة العمل المثالية خلال اللفة الأخيرة.

فقال: "من الواضح أنني سأتكلم عن عملي الجيد! لكن في الحقيقة كانت الظروف صعبة حقاً".

وتابع: "في اللفة السابقة كنت أبطأ بثانيتين، ولم أكن واثقاً من أننا سنتحسن مقارنة باللفة السريعة السابقة".

وأردف: "لكنني أبقيتُ على إطاراتي ضمن الحرارة المثالية في اللفة الأخيرة، وقد خاطرت بعض الشيء، أنا أعترف بذلك! لكن النتيجة كانت تستحق المخاطرة، وأنا مسرور من ذلك".

من جهة أخرى، قللت مكلارين من فرصها في مواصلة أداء مونزا في سوتشي، حتى أن نوريس أشار إلى أن إحراز قطب الانطلاق الأول كان مفاجئاً له وللفريق.

فقال: "أعتقد أننا وبعد مونزا لم نتوقع مثل هذا، لكن الظروف ساعدتنا وقد قمنا باستغلال الفرصة".

واختتم: "هذا بالضبط ما قمت به اليوم، لذا نعم وخاصة بعد مونزا، فإن هذه بداية رائعة حقاً للجولة، نأمل المواصلة على نفس المستوى في السباق".