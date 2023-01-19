نوريس خاض محادثات مبدئية مع عدد من فرق الفورمولا واحد قُبيل عقده الأخير مع مكلارين
كشف لاندو نوريس أنه خاض بعض محادثات جس النبض مع العديد من فرق الفورمولا واحد، وليس فقط ريد بُل، قُبيل توقيع عقده طويل الأمد مع مكلارين في 2022.
جدد البريطاني عقده مع الفريق المتمركز في وووكينغ مرّتين حتى الآن، حيث وافق على تجديد لصفقته في مايو 2021 قبل التوقيع على تجديد آخر ببنود معدلة في فبراير من العام الماضي.
ويعني ذلك نظريًا أنه سيبقى مع مكلارين - التي حلت بالمركز الخامس خلف ألبين في بطولة الصانعين الموسم الماضي - حتى نهاية موسم 2025.
وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد سبق وكشف في نوفمبر الماضي أنه جلس وخاض محادثات مبدئية مع نوريس مباشرة قبيل تجديد صاحب الـ 23 عامًا لعقده مع مكلارين.
حيث قال: "تحدثنا مع لاندو بضع مرات على مدار الأعوام الأخير. لكن في كل مرة كنا نخوض فيها محادثة، كان يوقع في اليوم التالي مع مكلارين".
مع ذلك، أشار نوريس إلى أنه خاض محادثات كذلك مع العديد من الفرق قبل حسم قراره بالبقاء مع "أفضل خيار" والمتمثل في مكلارين ليُنهي التكهنات حيال مستقبله.
حيث قال: "في البداية، المحادثات التي قلت أنني خضتها مع ريد بُل كانت أمرًا عامًا. فكل سائق يحاول التحدث مع كل فريق. رغم عدم حدوث ذلك على الدوام".
وأضاف: "لهذا وقّعت عقدًا طويلًا كهذا، حتى لا أحتاج للتفكير حيال أي من ذلك لفترة من الزمن".
وتابع: "لكن عندما تصل إلى نهاية عقدك، دومًا ما ترغب في أن تخوض محادثات مع أكبر عدد ممكن من الأطراف لتقيّم خياراتك وتعرف السبيل الأفضل بالنسبة لك".
وأكمل: "لذا لم تكن المحادثات مع ريد بُل فقط. كانت محادثات مختلفة مع العديد من الأشخاص حول ما قد يحدث الآن وما قد يحدث في المستقبل. الجميع يخوض هذه المحادثات مع الاقتراب من نهاية عقده. تلك حقيقة".
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