نوريس حول التوتّر في السباقات: "بالكاد آكل أو أشرب أيّ شيء أيّام الأحد"
اعترف سائق مكلارين بأنّه "سيشعر بالتوتّر إلى الأبد" أثناء التسابق في الفورمولا 1، لكنّه تعلّم كيفيّة التحكّم في الضغط الذي ينتج عن التوقّعات.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
قال لاندو نوريس أنّه وجد طريقة للتحكّم في ضغط التسابق في المقدّمة في الفورمولا 1 بعد أن اعترف بأنّه "بالكاد يأكل أو يشرب أيّ شيء أيّام الأحد".
بعد أن كان يتسابق في مقدّمة خطّ الوسط في الأعوام الماضية، جاءت تحسينات مكلارين الكبيرة على سيارتها لتدفع نوريس نحو صدارة السباقات، حيث حقّق أوّل انتصارين في مسيرته هذا الموسم ليتمتّع بفرصة ولو ضعيفة في المنافسة على اللقب في مواجهة ماكس فيرستابن.
وأكد نوريس أنّه لم يشعر بأيّ ضغطٍ إضافي بهذه المرتبة الجديدة والتوقّعات التي تلاحقه الآن، لكن عشيّة جائزة إيطاليا الكبرى، قدّم البريطاني اعترافًا صادقًا بأنّ الضغط لا يزال يصعّب الأكل أو الشرب أيّام التصفيات أو السباقات.
وقال: "دائمًا ما يكون هناك ضغط. لا أزال أشعر بالتوتّر حيال التصفيات والسباقات، لا أزال أشعر بذات الحماس وذات التوتّر".
وأضاف: "بالكاد آكل أيّ شيء أيّام الأحد. أعاني لشرب أيّ شيء أيّام الأحد، فقط بسبب الأعصاب والضغط. أعتقد بأنّ الأمر يتعلّق بكيفيّة تحويل ذلك إلى أمرٍ إيجابي. كيف لا تسمح لذلك بالتأثير عليك بشكلٍ سيّئ".
وأكمل: "تشعر بالتوتّر في كلّ مرّة عليك فيها تقديم النتائج. لو كبحت متأخّرًا بمترٍ أو انعطفت في الوقت الخاطئ أو أيًا كان، فقد انتهى الأمر".
وقال نوريس أنّ التعامل مع الأعصاب مثّل الجانب الأكثر صعوبة في أوّل مواسمه في الفورمولا 1، حيث يعتقد بأنّ تلك المعاناة ساعدته على إيجاد توازنٍ أفضل بين الحماس المفرط وتقديم الأداء بشكلٍ موثوق.
وقال: "عانيت من ذلك كثيرًا عندما بدأت التسابق في الفورمولا 1، أشعر بأنّني تعلّمت التعامل مع ذلك بشكلٍ جيّد. أشعر بأنّني قادرٌ على إدارة الوضع بشكلٍ أفضل بكثير الآن. وبالتالي ليس لذلك تأثيرٌ كبيرٌ عليّ".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
بيانات السرعة "المدهشة" التي تشرح السبب وراء حادثة أنتونيللي في مونزا
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية
وولف يدعم أنتونيللي بعد حادثه في جائزة إيطاليا الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثانية في أراغون
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات