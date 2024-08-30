نوريس حول التوتّر في السباقات: "بالكاد آكل أو أشرب أيّ شيء أيّام الأحد"

قال لاندو نوريس أنّه وجد طريقة للتحكّم في ضغط التسابق في المقدّمة في الفورمولا 1 بعد أن اعترف بأنّه "بالكاد يأكل أو يشرب أيّ شيء أيّام الأحد".

بعد أن كان يتسابق في مقدّمة خطّ الوسط في الأعوام الماضية، جاءت تحسينات مكلارين الكبيرة على سيارتها لتدفع نوريس نحو صدارة السباقات، حيث حقّق أوّل انتصارين في مسيرته هذا الموسم ليتمتّع بفرصة ولو ضعيفة في المنافسة على اللقب في مواجهة ماكس فيرستابن.

وأكد نوريس أنّه لم يشعر بأيّ ضغطٍ إضافي بهذه المرتبة الجديدة والتوقّعات التي تلاحقه الآن، لكن عشيّة جائزة إيطاليا الكبرى، قدّم البريطاني اعترافًا صادقًا بأنّ الضغط لا يزال يصعّب الأكل أو الشرب أيّام التصفيات أو السباقات.

وقال: "دائمًا ما يكون هناك ضغط. لا أزال أشعر بالتوتّر حيال التصفيات والسباقات، لا أزال أشعر بذات الحماس وذات التوتّر".

وأضاف: "بالكاد آكل أيّ شيء أيّام الأحد. أعاني لشرب أيّ شيء أيّام الأحد، فقط بسبب الأعصاب والضغط. أعتقد بأنّ الأمر يتعلّق بكيفيّة تحويل ذلك إلى أمرٍ إيجابي. كيف لا تسمح لذلك بالتأثير عليك بشكلٍ سيّئ".

وأكمل: "تشعر بالتوتّر في كلّ مرّة عليك فيها تقديم النتائج. لو كبحت متأخّرًا بمترٍ أو انعطفت في الوقت الخاطئ أو أيًا كان، فقد انتهى الأمر".

وقال نوريس أنّ التعامل مع الأعصاب مثّل الجانب الأكثر صعوبة في أوّل مواسمه في الفورمولا 1، حيث يعتقد بأنّ تلك المعاناة ساعدته على إيجاد توازنٍ أفضل بين الحماس المفرط وتقديم الأداء بشكلٍ موثوق.

وقال: "عانيت من ذلك كثيرًا عندما بدأت التسابق في الفورمولا 1، أشعر بأنّني تعلّمت التعامل مع ذلك بشكلٍ جيّد. أشعر بأنّني قادرٌ على إدارة الوضع بشكلٍ أفضل بكثير الآن. وبالتالي ليس لذلك تأثيرٌ كبيرٌ عليّ".