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نوريس حول إقامة السباق القصير في موناكو: "سيصعّب الأمور أكثر"

بعد إعلان الفورمولا 1 أنها ستقيم سباقًا قصيرًا للمرة الأولى في جائزة موناكو الكبرى ضمن موسم 2027، قدّم لاندو نوريس تقييمه لهذه الخطوة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

شهدت روزنامة موسم 2027، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، تغييرًا جذريًا، مع ارتفاع عدد السباقات القصيرة من ستة إلى عشرة، وانضمام موناكو إلى قائمة الدول المضيفة.

وفي حين شكّلت فكرة إقامة سباق قصير في شوارع مونت كارلو الضيقة، حيث التجاوز شبه مستحيل، مفاجأة، تعتقد إدارة الفورمولا 1 أن إضافة حصة تجارب تأهيلية وسباق إضافيين إلى عطلة نهاية الأسبوع ستزيد من الإثارة.

وتحدث نوريس عن القرار خلال مشاركته في بطولة للغولف، حيث لفت الانتباه بتكراره كلمة "مثير للاهتمام" عندما سُئل عن السباق القصير في موناكو.

وأوضح السائق البريطاني وجهة نظره، مشيرًا إلى أن قلة وقت التجارب ستجعل الأمور صعبة على السائقين.

حيث قال: "أعتقد أن المشكلة الرئيسية هنا هي أننا سنخوض يوم الجمعة حصة تجارب واحدة فقط، ثم نتوجه مباشرة إلى التجارب التأهيلية. وهنا يكمن التحدي الحقيقي".

وأكمل: "من الواضح أننا لن نشهد الكثير من مناورات التجاوز في السباق الرئيسي يوم الأحد أو السباق القصير يوم السبت".

وأردف: "مع ذلك، وبخلاف أي شيء حدث من قبل في موناكو، فإن الاضطرار إلى المنافسة مباشرة بعد حصة تجارب واحدة فقط سيجعل عطلة نهاية الأسبوع صعبة".

وأشار نوريس إلى أن هذا القرار سيزيد الضغط على السائقين، مضيفًا: "هذا سيجبرنا على الاعتماد بشكل أكبر على بيانات العام الماضي، وسيجعل الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة بالنسبة لنا نحن السائقين".

وأردف: "لن يكون لديك الكثير من الوقت لإعداد كل شيء خطوة بخطوة. ولهذا السبب، يتعين عليك المخاطرة في وقت أبكر قليلًا".

واختتم: "مع ذلك، من منظور المشجعين والمشاهدين، سيكون الأمر بالتأكيد أكثر إثارة بكثير".

وبالإضافة إلى موناكو، ستستضيف البحرين وأستراليا واليابان وأبوظبي سباقات قصيرة للمرة الأولى ضمن روزنامة موسم 2027. 

وستُقام السباقات القصيرة الأخرى في كندا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وقطر.

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