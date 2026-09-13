حاول نوريس التعافي من قرار فريقه مكلارين الخاطئ بإدخاله منصة الصيانة أثناء انتهاء نظام سيارة الأمان الافتراضية في مدريد، بعد أن كان يتصدر السباق بوتيرة ممتازة.

وبعد قرار مرسيدس بإدخال جورج راسل مرتين إلى وقفة الصيانة، استفاد نوريس ليتقدم مركزاً قبل أن يكمل شارل لوكلير وقفة صيانته (عقب تصدره السابق لفترة طويلة دون توقف في منطقة الصيانة) ويتقدم مركزاً آخر.

وبهذا بات نوريس خلف فيرستابن، وكان سريعاً جداً خلفه في اللفات الأخيرة من عمر السباق.

وحاول سائق مكلارين الاستفادة من أي خطأ أو سوء تقدير لسائق ريد بُل أمامه، لكن هذا لم يحصل.

ومع الصعوبة الكبيرة في إكمال التجاوزات، قطع خط النهاية ثالثاً خلف أنتونيللي الفائز وفيرستابن صاحب المركز الثاني.

وإجابة على سؤال إن كان هناك ما يمكن قوله حول قرار فريقه مكلارين، ردّ نوريس: لا، كانت سيارة الأمان الافتراضية قد انتهت حينها. لذلك لم يكن بإمكاني فعل أي شيء. أهنئ كيمي وماكس".

وأكمل: "لقد قدما سباقًا جيدًا اليوم. لذلك لم يكن الحظ إلى جانبنا. وقد بذلت كل ما بوسعي لمحاولة اللحاق بماكس، لكن من الصعب التجاوز".

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وأردف: "لم يرتكب أي أخطاء تقريبًا. ونعم، كان سباقًا صعبًا، وهو أحد السباقات التي أفلتت منا فحسب. شعرت أننا كنا نستحق الفوز اليوم، لكن هكذا هي التسابقات أحيانًا".

وتابع: "سنتقبل الأمر ونحاول مجددًا في المرة المقبلة".

وتكلم نوريس حول لفته الاستثنائية التي منحته قطب الانطلاق الأول يوم السبت.

حيث قال: "أشعر أنني أعمل بجد وأستخرج الكثير من السيارة".

وأكمل: "كانت لفة الأمس استثنائية للغاية لتحقيق قطب الانطلاق الأول. وأشعر أنني قدمت سباقًا مثاليًا اليوم. لكن الحظ لم يكن إلى جانبي".

وتابع: "سنواصل العمل. يقوم الفريق بعمل مذهل. نحن نعمل بجد. وعلينا مواصلة العمل بجد لأن هؤلاء المنافسين يقومون بعمل جيد، والمنافسة في القمة صعبة".

واختتم: "لذلك، نعم، سنواصل الضغط والمحاولة، والمزيد من الانتصارات ممكنة. سنواصل العمل، ثم نواصل الضغط".