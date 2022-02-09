نوريس جمعته "محادثات قصيرة" مع فرق منافسة قبل توقيع عقده الجديد مع مكلارين

أعلنت مكلارين اليوم الأربعاء تمديد عقد نوريس لأربعة مواسم حتى نهاية موسم 2025، لتؤمّن للبريطاني الشاب مستقبلًا طويل الأمد في البطولة.

وقّع نوريس أحدث عقوده في البطولة في مايو/أيار الماضي، لكنه كوفئ على موسمه الرائع في 2021 والذي شهد تسجيله لأربع منصات تتويج وقطب الانطلاق الأول له في الفورمولا واحد.

ويربط العقد الجديد نوريس مع مكلارين ضمن صفقة أشاد بها الطرفان كعنصر هام للاستقرار، لكنها كذلك تدحض أي اهتمام من المنافسين للتوقيع مع السائق الشاب.

وعند سؤاله إذا ما حظي بأيّ اهتمام من الفرق المنافسة، قال نوريس: "كانت هنالك محادثات قصيرة هنا وهناك. لكن هذا كل ما في الأمر، ولم تتقدّم أيّا منها بعيدًا".

وأضاف: "بمجرد أن يطرأ أمر ما، ذلك عندما أذهب إلى أندرياس (سيدل، مدير الفريق) وأخوض محادثة معه حول ما يحمله مستقبلنا سويًا".

وتابع: "كانت هنالك أمور بسيطة، لا جدوى من الكذب حول ذلك، محادثات هنا وهناك مع فرق أخرى، لكن أيًا منها لم يمض قُدمًا على الإطلاق".

هذا ولم يُفصح نوريس عن الفرق التي تواصلت معه، لكنه قال أنه "بالإمكان تخمين ذلك جيدًا على الأرجح".

من جهته، أوضح سيدل بأنه لا فرق تواصلت معه بشأن ضم لاندو، لكنه شرح بأن العقد الجديد كان خطوة مهمة لدعم خطط مكلارين طويلة الأمد.

فقال: "إعلان العام الماضي كان مجرد تمديد لعقد قائم منحنا عامين إضافيين مع لاندو. لكن وإذا ما نظرتم إلى خطتنا العامة والرحلة التي نحن فيها، فإننا نعلم أنه وبالرُغم من الخطوات الجيدة التي حققناها في الأعوام الأخيرة ما يزال أمامنا خطوات تالية كبيرة لتحقيقها".

وأكمل: "من أجل بلوغ أهدافنا الطموحة بالعودة إلى الموقع الذي يخولنا المنافسة على الفوز في كل نهاية أسبوع، فإن وجود لاندو معنا والحفاظ على استقراره ومواصلة بقائه ضمن تشكيلة السائقين هو عامل أساسي لتحقيق تلك الأهداف".