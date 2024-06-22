نوريس: ثمانية سائقين يمكنهم الفوز بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

يعتقد لاندو نوريس أن ثمانية سائقين لديهم القدرة على الفوز بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024، وذلك بعد معركة تأهيلية حامية حيث تفوق على ماكس فيرستابن من فريق ريد بُل ليحصل على قطب الانطلاق الأوّل.

حقق نوريس سائق مكلارين قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في مسيرته في الفورمولا 1 بزمن قدره 1:11.383 دقيقة في نهاية القسم الثالث من التصفيات في برشلونة، مما جعله متقدمًا بفارق 0.020 ثانية عن فيرستابن.

وحلّ لويس هاميلتون بفارق 0.318 ثانية على متن سيارة مرسيدس، بينما كانت بقية المراكز الستة الأولى مغطاة بفارق 0.035 ثانية إضافية.

وتوقع نوريس بعد تجارب الجمعة أن الفورمولا 1 ستشهد مرة أخرى معركة متعددة الفرق، كما حدث في سباق كندا المليء بالإثارة. ويعتقد أن صورة التصفيات يوم السبت تشير إلى سباق مشابه يوم الأحد في إسبانيا، وذلك بجانب قلة بيانات محاكاة المسافات الطويلة التي تم جمعها عبر فرق الصدارة.

وقال نوريس في المؤتمر الصحفي بعد التصفيات: "أنا متحمس. إنه طريق طويل نحو المنعطف الأول لذا هو أحد الأماكن التي لا ترغب في أن تبدأ منها من المركز الأوّل. لكنها فرصة لنا للخروج ومحاولة الفوز بالسباق".

وأضاف: "لم نقم بالكثير من المحاكاة للمسافات الطويلة. قمنا ببعض اللفّات وأعتقد أننا كنا متقاربين - كما هو الحال دائمًا".

وأكمل: "لذا أعتقد أن الغد ليس مثل 'هذه السيارة أو تلك السيارة أسرع بكثير'، أعتقد أن هناك ثماني سيارات بين مرسيدس، أنفسنا، ريد بُل، وفيراري كان يمكن أن تكون على قطب الانطلاق الأوّل اليوم ولديها فرصة للفوز بالسباق غدًا".

وأردف: "لذا الأمر يتعلق بارتكاب أقل عدد من الأخطاء. الأمر مشابه لما حدث اليوم – يتمحور الأمر حول الإنجاز الجيد للسباق كما نفعل عادةً".

وعلى جانب نوريس، يعتقد فيرستابن أن المطر المتوقع خلال الليل - وهو شيء قد يؤثر على يوم السباق في برشلونة بناءً على توقعات الطقس - يمكن أن يكون عاملًا أيضًا في معركة الفوز يوم الأحد.

وقال: "بالطبع أود الفوز غدًا - بطبيعة الحال. أعتقد أنه لا يزال مكاننا غير معروف على صعيد وتيرة السباق. آمل بالطبع أن يكون كل شيء قريبًا جدًا - كما كان في السباقات الأخيرة".

واختتم بالقول: "أعتقد مع مستويات التآكل العالية أيضًا، فإنّك تحتاج حقًا إلى الاعتناء بإطاراتك. لا أعرف في أي حالة سيكون المسار غدًا مع احتمال هطول الأمطار بالطبع خلال الليل وفي الصباح. لذا، كل هذه الأشياء تلعب دورًا بالطبع".