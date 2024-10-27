نوريس توقّع قيادة فيرستابن "غير النظيفة" في سباق المكسيك

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه "علم ما يمكن توقعه" بعدما كان عرضة "لقيادة غير نظيفة للغاية" من قبل ماكس فيرستابن في جائزة المكسيك الكبرى.

بعد أسبوع من معركتهما المحتدمة في أوستن، والتي شهدت تعرض نوريس لعقوبة لتجاوز غريمه على اللقب من خارج المسار، عاد فيرستابن ونوريس من جديد ضمن معركة أخرى في المراحل الأولى من سباق المكسيك.

حيث هجم البريطاني على غريمه من أجل اقتناص المركز الثاني من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع، وهو ما منحه الجهة الداخلية بالتوجه للمنعطف التالي.

في أوستن، كان نوريس هو من دُفع خارج المسار من قبل فيرستابن، ولكن في هذه المرة ولأن سائق مكلارين كان في الأمام عند رأس المنعطف، كان فيرستابن هو من تعرض للعقوبة، حيث تلقى جزاء قدره 10 ثوان على تلك الواقعة.

لاحقًا، حاول فيرستابن استعادة مركزه عند المنعطف الثامن وخرج عن المسار بينما أعاد تجاوز نرويس، ليخرج كلاهما عن خط التسابق ويدفع الهولندي غريمه للتحرك بشكل خطير، ليأتي المراقبون ويوقعون على سائق ريد بُل عقوبة 10 ثوان أخرى لمغادرته حدود المسار وكسب أفضلية.

وقد انتقد نوريس غريمه عبر الراديو خلال السباق، حيث شعر بأنه كان يقوم "بشكل خطير" وأنه لم يتفاجأ من حركات الهولندي.

"علمت ما يمكن أن أتوقع. لم أرغب توقع مثل هذه الأمور لأنني أحترم ماكس كثيرًا كسائق، لكنني كنت مستعد لهكذا أمور" قال نوريس.

وأضاف: "تلك ليست قيادة نظيفة للغاية في رأيي، لكنني تفاديت الأمر وخضت سباقًا جيدًا".

وتابع: "كنت أحاول في اللفات الأولى أن أبقى في السباق وأتفادى أية حوادث".