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نوريس تكلم مع روسي أسطورة "موتو جي بي" حيال إمكانية التسابق سوية

من قبل:
, محرر

كشف لاندو نوريس سائق مكلارين أنه تكلم مع فالنتينو روسي أسطورة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" المعتزل، حيال إمكانية التسابق سوياً مستقبلاً.

نوريس تكلم مع روسي أسطورة "موتو جي بي" حيال إمكانية التسابق سوية

سيكون سباق فالنسيا في هذا الأسبوع آخر مشاركة للإيطالي في "موتو جي بي"، حيث سيُنهي مسيرته الناجحة التي امتدت قرابة 26 موسماً.

ولم يُخفِ نوريس إعجابه ببطل العالم تسع مرات، حيث يرتدي خوذة مستوحاة من التصميم الشهير لخوذة روسي.

والتقى الاثنان في جائزة بريطانيا للموتو جي بي عام 2019، حيث كشف نوريس على هامش جائزة البرازيل الكبرى 2021 أنه أرسل رسالة "قلبية" إلى روسي، حيال اعتزاله، وأنه على تواصل معه.

فقال: "لقد أرسل لي رسالة مساء الأمس، إنه يخوض آخر سباق في مسيرته المهنية".

وعندما سُئِل عن محتوى الرسالة، أجاب: "إنها ردّ على رسالة أرسلتها له قبل وصوله إلى آخر جولة له".

وتابع: "رسالة قلبية تقول أنني سأفتقده في ’موتو جي بي’ وتهانيّ له على إنجازاته التي حققها".

واسترسل: "نحن نتكلم كل فترة وأخرى. ما زلنا نريد محاولة القيام بأمر ما سوية، تسابق".

واستطرد: "إنه يشارك ببعض النشاطات في عالم سباقات ’جي تي’، وسيشارك في سباق دبي 12 ساعة، وما زال يحب التسابق. إنه يحب السيارات كذلك وليس الدراجات فقط".

وأضاف: "نأمل أن نتوصل إلى أمر ما… جرب الفورمولا واحد مرة، وفي حال كانت تلك الفكرة في باله، يمكننا محاولة تجربة أمر ما سوية".

يشار إلى أن روسي سيواصل التسابق في 2022، لكنه يسعى للاتجاه صوب سباقات "جي تي"، لكنه لم يحدد بعد برنامج مشاركته، فيما عدا سباق الخليج 12 ساعة يناير/كانون الثاني المقبل.

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