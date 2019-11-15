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نوريس: تفوّق منفرد في اللفّة الواحدة وراء أفضليّة مكلارين المُضللة

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نوريس: تفوّق منفرد في اللفّة الواحدة وراء أفضليّة مكلارين المُضللة
15-11-2019

قال لاندو نوريس أنّ تفّوق فريقه مكلارين في مواجهة منافسيه من فرق الوسط يبدو أكبر ممّا هو عليه بسبب أنّ التصفيات قد أخفت بعضًا من مشاكل الحظيرة البريطانية.

تقترب مكلارين من حسم المركز الرابع بأريحية في بطولة الصانعين، إذ تواجدت في صدارة فرق مجموعة الوسط في نصف سباقات هذا الموسم حتّى الآن.

كما امتلك الفريق رابع أسرع سيارة بمتوسط أفضليّة مئوي في التصفيات أمام رينو صاحبة المركز الخامس يغطّي الفرق الأربعة التالية.

مع ذلك، يرى نوريس أنّ مكلارين "تٌفلت بأداء سيارتها" في التصفيات، واصفًا مقاتلة الفريق "ام سي ال34" بسيارة ذات "مشكلة أساسية" تتمثّل في صعوبة قيادتها.

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"الإطارات الجديدة تُخفي هذه المشاكل بعض الشيء، إذ تمنحنا أمورًا نحتاجها في لفّة التصفيات. لذا نكون قادرين على القيام بعمل أفضل تقريبًا ممّا نتوقّع خلال السباق" قال نوريس.

وأضاف: "نكون على الحدود القُصوى في التصفيات، إذ بوسع السيارة تقديم أداء جيّد، لكن عندما نتوجّه إلى السباق تُظهر السيارة نوعًا ما قدرتها الحقيقية وما ينبغي أن تقوم به على تلك الإطارات الأقدم وما تُخفيه الإطارات الجديدة".

هذا وقدّمت مكلارين أقوى تأدياتها في التصفيات هذا الموسم خلال الجولة الماضية في أوستن، حيث تأهّلت ضمن حدود 1 بالمئة من أسرع زمن للمرّة الأولى هذا العام.

فيما تأهّل دانيال ريكاردو سائق رينو أبطأ بستّة أعشار من الثانية من أفضل سائقي مكلارين على حلبة الأمريكيتين، لكنّه تمكّن من إكمال السباق سادسًا أمام نوريس.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان الفارق أقرب بين مكلارين ومنافساتها ممّا تُشير إليه إحصائيات الموسم، قال نوريس: "نعم، يُمكنني قول ذلك. نحن جيّدون في التصفيات ما يُعدّ مكسبًا إضافيًا لنا، كونه يؤسس بشكل جيّد للسباق في كلّ مرّة".

وتابع: "دومًا ما أتواجد في مركز جيّد، إذ بوسعك أن تحصل على هواء نظيف بين الحين والآخر. نحن قادرون على عدم إظهار نقاط ضعفنا بسهولة، أو أنّها تختبئ نوعًا ما كوننا نحصل على هواء نظيف والآخرون يعلقون خلفنا".

وأكمل: "لكن عندما يكون الوضع عكس ذلك، نعاني أكثر وندرك أنّنا لسنا سريعين بقدرهم عندما يلاحقوننا".

ويعتقد نوريس أنّه وإلى جانب بروز "نقاط ضعف" مكلارين بشكل أكبر خلال السباقات، فإنّ الفريق قد عانى كذلك من مشاكل في العمليات، حيث تمثّل وقفات الصيانة جانبًا أساسيًا في هذه المشاكل أبرزه مؤخّرًا أندرياس سيدل مدير الفريق.

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وبينما لا يرى نوريس أنّ مكلارين "سيئة" في وقفات الصيانة، لكنّه اعترف بأنّ الفريق واجه في ذلك الجانب مشاكل أكثر وأكبر من الآخرين.

فقال: "بدأنا الموسم على نحوٍ جيّد في الواقع في ذلك الجانب، لكنّنا لم نتمكّن من التحسّن بذات قدر الفرق الأخرى. لذا نعلم الآن أنّنا متأخرون بعض الشيء. كما أنّنا واجهنا بعض المشاكل التي كلّفتني وكارلوس نقاطًا".

واختتم: "الوضع ليس سيئًا للغاية، فما نزال أفضل ممّا كنّا العام الماضي بكلّ تأكيد".

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