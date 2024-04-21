نوريس: تفاجأت من ضعف وتيرة فيراري في سباق الصين

قدمت الصين سباقاً حماسياً من عدة نواحٍ، سواء على صعيد الاستراتيجيات أو سيارة الأمان أو حتى التجاوزات.

ورغم أن مكلارين لم تكن تتوقع سباقاً جيداً في الصين، لكن الفريق استفاد من ضعف منافسيه ومهارة سائقيه ومن ظروف السباق، حيث أنهى نوريس بالمركز الثاني خلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق، وأمام سيرجيو بيريز الذي يقود سيارة ريد بُل الثانية.

وهيمن فيرستابن على السباق في شنغهاي بوضوح ومنذ اللحظة الأولى.

لكن المعارك خلفه كانت قوية، ورغم محاولات فيراري تطبيق استراتيجية التوقف الواحد، لكنها لم تفلح بتحسين مركزي سائقيها، حيث اكتفى شارل لوكلير وكارلوس ساينز بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.

وضمن حديثه بعد السباق، اعترف نوريس بأنه تفاجأ من أمرين: ضعف وتيرة فيراري وقدرته على إنهاء السباق أمام سيارة ريد بُل الثانية.

فقال: "شعوري جيد بعد السباق ومتفاجئ ومسرور للفريق مع منصات الصيانة الرائعة".

وأكمل: "كنت مرتاحاً وتمكنت من إدارة الإطارات بشكل أسهل وكنت واثقاً خلف المقود".

وأردف: "سجلنا نقاطاً جيدة مع مركز جيد على منصة التتويج".

وأضاف: "تفاجأت من ضعف وتيرة فيراري اليوم ولتقدمي على سيارة ريد بُل الثانية".

وكشف نوريس كذلك عن رهان بينه وبين مهندس سباقه، فقد كان يتوقع أن ينهي السباق بفارق 35 ثانية خلف فيراري.

فقال ضاحكاً: "خضت رهاناً حول مقدار الزمن الذي سأتأخر به خلف فيراري اليوم، وكنت أعتقد أنني سأنهي خلفهم بفارق 35 ثانية".

وأكمل: "لكنني كنت مخطئاً جداً. أنا مسرور لكوني مخطئاً! ومسرور للفريق بأكمله فهم يستحقون هذا المركز".

من جهته، أوضح بيريز أن توقيت سيارة الأمان أضرّه وأدى لخسارته مركزين، نجح بتعويض واحدٍ منهما ليصل إلى منصة التتويج بالمركز الثالث.

فقال: للأسف بسبب سيارة الأمان خسرنا مركزين وأكملت أغلب السباقات على هارد كانت المنافسات صعبة مع إدارة الإطارات".

وأكمل: "لكنني تمكنت من الوصول لمراكز منصة التتويج".

وأضاف: "كنت أفتقر للوتيرة خاصة على ميديوم وقمت بتغيير توازن السيارة. لكن وبشكل عام كانت جولة جيدة رغم أن الوتيرة لم تكن مثالية".

بالمقابل، عبّر الفائز فيرستابن عن سروره من الكيفية التي سار بها السباق والوتيرة التي قدمها.

فقال: كان الشعور مذهلاً خلف المقود كل شيء سار بشكل جيد وكانت السيارة ممتازة للغاية".

وأضاف: "ما حققناه في هذه الجولة لهو أمر رائع حقاً".

واختتم: "كان هناك بعض القطع على المسار (في القسم الأخير للسباق) وكنت قلقاً من تضرر الإطارات على سرعة عالية لكن سار كل شيء على مايرام".