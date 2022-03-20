نوريس: تعافي مكلارين في الفورمولا واحد ليست مسألة عشيّة وضحاها

على إثر تجارب أولى مشجّعة على سيارة "ام.سي.ال36" في برشلونة، تأخّرت الحظيرة البريطانيّة منذ بداية تجارب الصخير الأسبوع الماضي بعد معاناتها من مشاكل تبريد المكابح أثّرت على برنامجها.

وتمّت معالجة المشكلة من خلال قنوات تهوية جديدة، لكنّ الفريق عانى لتقديم أداء جيّد على مدار عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن، حيث تأهّل نوريس في المركز الـ 13، بينما اكتفى دانيال ريكاردو بالمركز الـ 18.

وقال نوريس أنّه يثق في الفريق للتوصّل إلى الأسباب الجذريّة للمشاكل.

وقال البريطاني الشاب: "أعتقد بأنّ الجميع يعمل بجهدٍ كبير، وعقدنا اجتماعًا مطوّلًا للتطرّق إلى كلّ شيء، لذا يعمل الفريق بجهدٍ بالفعل منذ العام الماضي للتوصّل إلى أشياء جيّدة".

وأكمل: "لا تزال هناك الكثير من الإيجابيّات، لكنّ السلبيات أكثر من الإيجابيّات للأسف. يتعلّق الأمر بالوقت والعمل عليها. أعتقد بأنّنا فهمنا تلك المشاكل أكثر الآن".

وأردف: "لكنّها ليست مهمّة ليلة وضحاها، ليست بالأمر الذي سنقلبه غدًا ونُصبح مدهشين، أو أنّنا سنصل إلى السعوديّة ونكون مدهشين. سيتطلّب ذلك بعض الوقت، يعمل الفريق بكامل جهده لمحاولة تقديم تلك التحسينات".

وعندما سُئل إن كان شعر بأنّ قيادة السيارة جيّدة، لكنّها لم تكن سريعة بما فيه الكفاية ببساطة، اعترف نوريس بأنّه شعر بأنّها أسرع ممّا أشارت إليه النتائج النهائيّة.

من جانبه أشار ريكاردو إلى أنّ مشاكل البحرين كانت بمثابة "الوقود في النار" وحفّزت الفريق للقيام بعملٍ أفضل حتّى.

وقال الأسترالي: "الطريقة الوحيدة التي سنتقدّم من خلالها إلى الأمامي هي النظر إلى الأمام ومواصلة العمل. أعتقد بأنّ ذلك مهم كذلك لروح الفريق ومعنويّاته. لو جلسنا وتباكينا... بالطبع لست سعيدًا بالمركز الـ 18 في التصفيات، لكن لا فائدة من الشعور بالانزعاج وعدم القيام بأيّ شيء".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّه مثلما قال لاندو فإنّ الأمر سيتطلّب جهودًا منّا جميعًا. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك يجب أن يُحفّزنا للقيام بعملٍ أفضل".

كما اعترف الأسترالي بأنّه واجه صعوبة لرفع وتيرته بعد غيابه عن تجارب الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا.