نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
253 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
274 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
289 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
298 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / الكشف عن سيارة مكلارين 2021 / أخبار عاجلة

نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

المشاركات
التعليقات
نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

يشعر لاندو نوريس سائق مكلارين بأنّه "تعافى تمامًا" إثر إصابته بفيروس كورونا بينما كان في دبي الشهر الماضي، والذي تركه "منهكًا للغاية" لبضعة أسابيع.

أعلن نوريس في بداية الشهر الماضي إيجابية تحليل اختباره لكورونا بينما كان يقضي إجازة في دبي قُبيل معسكر التدريب الذي كان مخططًا له، ما أجبره على إكمال 10 أيام من العزل الذاتي قبل عودته إلى موطنه في المملكة المتحدة.

وقد جعل ذلك نوريس رابع سائق فورمولا واحد يُصاب بالفيروس بعد إصابة كل من سيرجيو بيريز، لانس سترول ولويس هاميلتون خلال موسم 2020 وقبل إصابة كل من شارل لوكلير وبيير غاسلي.

اقرأ أيضاً:

ويختلف تأثير الفيروس من شخص إلى آخر، حيث قال سترول العام الماضي أن "التعافي لم يكن سهلًا" في السباقات التي تلت غيابه عن البطولة، في حين خسر بطل العالم هاميلتون 4 كلغ بسبب مضاعفات الإصابة.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى تأثير الإصابة بالفيروس عليه خلال العطلة الشتوية، بدا نوريس سعيدًا، قائلًا بأنّها لم تؤثّر على استعداداته للموسم الجديد بشكل كبير.

فقال: "أعتقد أنه من حسن حظي أن الإصابة لم يكن تأثيرها سيء للغاية. أمضيت بضعة أيام أو شيء من هذا القبيل فاقدًا لحاستي التذوق والشم، الأمر الاعتيادي في الحقيقة، كما شعرت بتعب شديد لبضعة أسابيع".

وأضاف: " ومنذ ذلك الحين، تعافيت بشكل كامل، عادت كل الأمور إلى طبيعتها. لن أقول بأنّه أثّر في بشكل كبير، حيث تمكنت من القيام ببعض التدريبات".

وتابع: "لم يكن مسموحًا لي بالخروج مطلقًا، لم تكن لدي نافذة أو أيّ شيء، تعيّن علي فقط القيام ببعض التدريبات الأساسية في غرفتي".

وأكمل: "هذا كل ما في الأمر. بخلاف ذلك، ومنذ ذلك الحين، عادت الأمور إلى طبيعتها، عدت إلى منزلي في المملكة المتحدة، على دراجتي، على المشّاية الكهربائية، كل الأمور الطبيعية، تدريبات الرقبة من أجل العودة إلى لياقتي. لكن بخلاف ذلك، أنا بحالة جيّدة".

جديرٌ بالذكر أنّ نوريس عاد إلى الحلبة الأسبوع الماضي عندما شارك في تجارب خاصة للفورمولا 3 للمساعدة في العودة إلى وتيرته، كما سيختبر سيارة مكلارين الجديدة "ام سي ال35 ام" خلال الأيام المُقبل خلال التجارب الاستعراضية في سيلفرستون.

كما يتوجّه البريطاني الشاب إلى الموسم الجديد هو يتطلّع إلى البناء على زخم موسمه الثاني المثير للإعجاب مع مكلارين في العام الماضي، والذي شهد دوره الهام في تأمين الفريق للمركز الثالث في ترتيب الصانعين، إلى جانب تسجيل منصّة تتويجه الأولى في البطولة.

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

المقال السابق

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

المقال التالي

ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون

ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث الكشف عن سيارة مكلارين 2021
قائمة السائقين لاندو نوريس
قائمة الفرق مكلارين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

2
فورمولا 1

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"

11س
3
فورمولا 1

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

10س
4
فورمولا 1

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

15س
5
فورمولا 1

مرسيدس تعترف بمواجهتها لـ "بعض المشاكل" في محرّكها لموسم 2021

أحدث الأخبار
ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون
فورمولا 1

ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون

21د
نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية
فورمولا 1

نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

50د
علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021
فورمولا 1

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

10س
سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"
فورمولا 1

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"

11س
فريق مكلارين يكشف النقاب عن مقاتلته الجديدة لموسم 2021
فورمولا 1

فريق مكلارين يكشف النقاب عن مقاتلته الجديدة لموسم 2021

11س
أحدث ملفات الفيديو
تشغيل سيارة فيراري 01:01
فورمولا 1
14-02-2021

تشغيل سيارة فيراري "اس.اف21"

زملاء مميزون: جاكي ستيورات وفرانسوا سيفير 01:53
فورمولا 1
11-02-2021

زملاء مميزون: جاكي ستيورات وفرانسوا سيفير

جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر 00:52
فورمولا 1
11-02-2021

جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر

ألفا روميو: فجر الهيمنة 01:20
فورمولا 1
11-02-2021

ألفا روميو: فجر الهيمنة

لوتس: من الإبداع إلى النجاح 01:50
فورمولا 1
11-02-2021

لوتس: من الإبداع إلى النجاح

More from
لاندو نوريس
نوريس: خبرة ريكاردو في الفوز بالسباقات بوسعها دفع مكلارين إلى الأمام
فورمولا 1 / أخبار

نوريس: خبرة ريكاردو في الفوز بالسباقات بوسعها دفع مكلارين إلى الأمام

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

More from
مكلارين
سيارة مكلارين الجديدة ستكون أكثر سيارات موسم 2021 اختلافًا
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيارة مكلارين الجديدة ستكون أكثر سيارات موسم 2021 اختلافًا

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

الأكثر شعبية اليوم

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

مرسيدس تعترف بمواجهتها لـ "بعض المشاكل" في محرّكها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعترف بمواجهتها لـ "بعض المشاكل" في محرّكها لموسم 2021

ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون

رسميًا: ريد بُل تستحوذ على تكنولوجيا المحرّكات الخاصة بهوندا بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: ريد بُل تستحوذ على تكنولوجيا المحرّكات الخاصة بهوندا بدءًا من 2022

بدء الكشف عن سيارات الفورمولا واحد 2021 هذا الأسبوع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بدء الكشف عن سيارات الفورمولا واحد 2021 هذا الأسبوع

أحدث الأخبار

ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو سيختبر سيارة مكلارين للمرة الأولى في التجارب الاستعراضية في سيلفرستون

نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.