نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

أعلن نوريس في بداية الشهر الماضي إيجابية تحليل اختباره لكورونا بينما كان يقضي إجازة في دبي قُبيل معسكر التدريب الذي كان مخططًا له، ما أجبره على إكمال 10 أيام من العزل الذاتي قبل عودته إلى موطنه في المملكة المتحدة.

وقد جعل ذلك نوريس رابع سائق فورمولا واحد يُصاب بالفيروس بعد إصابة كل من سيرجيو بيريز، لانس سترول ولويس هاميلتون خلال موسم 2020 وقبل إصابة كل من شارل لوكلير وبيير غاسلي.

ويختلف تأثير الفيروس من شخص إلى آخر، حيث قال سترول العام الماضي أن "التعافي لم يكن سهلًا" في السباقات التي تلت غيابه عن البطولة، في حين خسر بطل العالم هاميلتون 4 كلغ بسبب مضاعفات الإصابة.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى تأثير الإصابة بالفيروس عليه خلال العطلة الشتوية، بدا نوريس سعيدًا، قائلًا بأنّها لم تؤثّر على استعداداته للموسم الجديد بشكل كبير.

فقال: "أعتقد أنه من حسن حظي أن الإصابة لم يكن تأثيرها سيء للغاية. أمضيت بضعة أيام أو شيء من هذا القبيل فاقدًا لحاستي التذوق والشم، الأمر الاعتيادي في الحقيقة، كما شعرت بتعب شديد لبضعة أسابيع".

وأضاف: " ومنذ ذلك الحين، تعافيت بشكل كامل، عادت كل الأمور إلى طبيعتها. لن أقول بأنّه أثّر في بشكل كبير، حيث تمكنت من القيام ببعض التدريبات".

وتابع: "لم يكن مسموحًا لي بالخروج مطلقًا، لم تكن لدي نافذة أو أيّ شيء، تعيّن علي فقط القيام ببعض التدريبات الأساسية في غرفتي".

وأكمل: "هذا كل ما في الأمر. بخلاف ذلك، ومنذ ذلك الحين، عادت الأمور إلى طبيعتها، عدت إلى منزلي في المملكة المتحدة، على دراجتي، على المشّاية الكهربائية، كل الأمور الطبيعية، تدريبات الرقبة من أجل العودة إلى لياقتي. لكن بخلاف ذلك، أنا بحالة جيّدة".

جديرٌ بالذكر أنّ نوريس عاد إلى الحلبة الأسبوع الماضي عندما شارك في تجارب خاصة للفورمولا 3 للمساعدة في العودة إلى وتيرته، كما سيختبر سيارة مكلارين الجديدة "ام سي ال35 ام" خلال الأيام المُقبل خلال التجارب الاستعراضية في سيلفرستون.

كما يتوجّه البريطاني الشاب إلى الموسم الجديد هو يتطلّع إلى البناء على زخم موسمه الثاني المثير للإعجاب مع مكلارين في العام الماضي، والذي شهد دوره الهام في تأمين الفريق للمركز الثالث في ترتيب الصانعين، إلى جانب تسجيل منصّة تتويجه الأولى في البطولة.