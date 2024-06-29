نوريس "ترك الباب مفتوحًا كهاوٍ" أمام فيرستابن في سباق النمسا القصير

اعترف لاندو نوريس بأنه "ترك المجال مفتوحًا كهاوٍ" وسمح لماكس فيرستابن بإعادة تجاوزه في طريق الهولندي نحو الفوز بالسباق القصير لجائزة النمسا الكبرى.

هجم سائق مكلارين على فيرستابن في اللفة الخامسة من أصل 23، وذلك بعد أن تمكن من البقاء ضمن نطاق دي آر اس في اللفة الأولى، قبل أن يقترب من سائق ريد بُل ويتجاوزه عند المنعطف الثالث بينما اضطرّ فيرستابن لاتخاذ مسار واسع.

لكن وبينما لاحقته سيارة ريد بُل بشراسة بالتوجه إلى المنعطف الرابع، فقد أخفق نوريس في إغلاق الباب أمام غريمه وتمكن فيرستابن من القيام بحركة تجاوز عدائية بذات القدر من الجهة الداخلية ليستعيد الصدارة.

وعند سؤاله عن رؤيته للمعركة المبكرة مع فيرستابن، قال نوريس: "أعتقد بأنها أشبه بعض الشيء لما رأيناه في النهاية".

وأضاف: "بمجرد أن تستقر الأمور أكثر من اللازم، وبمجرد أن تستهلك الإطارات، يكون من الصعب فعل الكثير".

وتابع: "لذلك تعين عليّ استغلال الفرصة بأكبر قدر ممكن. نعم، ومن ثم أخفقت وتركت الباب مفتوحًا كهاوٍ".

وأكمل: "لذلك أمامنا بعض الأمور لتحسينها، لكننا ضمن المنافسة وبمقدورنا بالتأكيد مقارعته (ماكس) غدًا (في السباق الرئيسي)".

وأردف: "وتيرتنا كانت قوية للغاية، ولا سيما عند نهاية السباق، كما أنني خضت معركة جيدة في محاولة تجاوز أوسكار، لكنني لم أمتلك السرعة الكافية في ظل القدر الذي تخسره في المقطع الأوسك مع الهواء المتسخ".