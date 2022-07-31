نوريس: تحقيق راسل لقطب الانطلاق الأول "ليس مفاجئاً" بالنظر لوتيرة مرسيدس القوية

شدد نوريس كذلك على أن مرسيدس واجهت بعض الانخفاض في الأداء خلال يوم الجمعة، لهذا بدا وكأن تقدم راسل لخطف قطب الانطلاق الأول، أمر غير متوقع.

وتأهل سائق مكلارين رابعاً في بودابست، بعد أن انطلق أمام راسل في سباق فرنسا المنصرم، بينما سينطلق زميله دانيال ريكاردو تاسعاً.

حيث قال: "كانت لفة جيدة للغاية، لم تكن مثالية. كانت السيارة عصبية في المنعطف الخامس. لكنني لا أعتقد أن قيامي بأي شيء إضافي حتى مع لفة مثالية، كان ليكفي كي أتقدم أكثر في ترتيب الانطلاقة".

وأكمل: "أعتقد أن جورج شكّل مفاجأة بشكل ما، لكن من جهة أخرى، لم يكن ذلك مفاجئاً. إنها حلبة تناسبهم. واجهوا يوماً سيئاً البارحة، وهذا ما جعلهم يبدون وكأنهم حققوا تقدماً كبيراً، كما كانت تصفياتهم سيئة الجولة الماضية".

وتابع: "لكنهم امتلكوا سيارة قوية جداً طوال الموسم، وكانوا قريبين للغاية. جورج قام بعمل جيد جداً. لذا نعم، ذلك أمر محبط لنا لأننا اعتقدنا بأننا نمتلك فرصة".

وأردف: "كانت تصفيات جيدة على كل حال. أنا مسرور جداً، لفتي كانت قوية للغاية. كان هناك احتمال لبقائي خلف سيارتي ألبين".

بالمقابل، اعترف نوريس أنه لم يتوقع تحقيق المركز الرابع، وأن تركيزه بالتالي منصب على الدفاع مع تواجد سيارات أسرع مثل ريد بُل التي يقودها ماكس فيرستابن وكذلك زميله سيرجيو بيريز وسيارة مرسيدس الأخرى التي يقودها لويس هاميلتون، خلفه.

كما أن البريطاني الشاب سينطلق مباشرة أمام سيارتي ألبين: إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو، وهو الفريق الذي ينافس مرسيدس ضمن بطولة المصنّعين.

ويبدو المصدر الأساسي لقلق نوريس هو سهولة التجاوز مع قوانين 2022، على حلبات تُعرف عادة بصعوبة التجاوزات.

فقال: "لا أعتقد أن هناك فرصاً كبيرة للتقدم، لأن جميع من أمامي أسرع بكثير".

وتابع: "باعتبار أن جورج أسرع منا بأربعة أعشار الثانية، فإن لويس يقود السيارة نفسها، من المفترض أن يكون أسرع بكثير غداً".

وأردف: "من ثم فيرستابن وبيريز، اللذين يمتلكان سيارتين أسرع بكثير. سيكون سباقاً صعباً. لكن لدي دانيال خلفي، لذا سأنافس!".