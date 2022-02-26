نوريس: تجارب برشلونة "لم تكن مثالية" بالنسبة لمكلارين

سجّل نوريس الزمن الأسرع ليضع مكلارين في صدارة اليوم الأول من التجارب على حلبة برشلونة، كما حل بالمركز الرابع الإجمالي لأيام التجارب الثلاثة.

فيما أكمل الفريق ما مجموعه 367 لفة مع سيارة "ام.سي.ال36" الجديدة، متأخرًا فقط خلف فيراري ومرسيدس.

وقد صرّح جورج راسل سائق مرسيدس بأنه يرى أن مكلارين بدت تنافسية جدًا، واصفًا الفريق "بالقوي للغاية".

وبينما أوضح نوريس أن التجارب مثلت "بداية لائقة" للفريق، إلّا أنه اعترف أنها كانت بعيدة عن أن تكون مثالية مع مواجهة مكلارين لعدد من المشاكل المختلفة خلالها.

"جورج تصدّر قائمة الأزمنة، لذلك إذا ما يعتقد بأننا أقوياء، فإننا نظن أنه قوي كذلك" قال نوريس بعد الحصة الصباحية ليوم الجمعة الأخير في التجارب (والتي تصدرها راسل).

وأضاف: "ولكن إذا ما كان هنالك أي فريق الآن نتوقّع أن يكون في المقدمة مع بداية الموسم، فسيكون مرسيدس وعلى الأرجح ريد بُل كذلك".

وتابع: "لذلك لا، لا أعتقد بأننا في موقع رائع. أرى أننا في موقع جيد، فلدينا سيارة بمجرد أن وطأت أرض الحلبة، عملت بشكل جيد. بالطبع هنالك دومًا أمور جديدة وبعض المشاكل غير المتوقعة هنا وهناك، لكنها كانت بداية جيدة".

وأكمل: "واجهنا العديد من المشاكل رغم الموثوقية الجيدة. فلم تكن التجارب مثالية، ربما بدا الوضع مذهلًا من الخارج، لكن هنالك الكثير من الأمور خلف الكواليس، والتي لم تكن خارج السيطرة، ولكن يتعين علينا العمل وإصلاحها للمستقبل".

جديرٌ بالذكر أن نوريس سيحصل على فرصته التالية لاختبار سيارة مكلارين الجديدة خلال التجارب الشتوية الثانية التي تُقام في البحرين في 10 - 12 مارس/أذار المقبل، وذلك قُبيل انطلاق موسم 2022 مع جائزة البحرين الكبرى في 20 مارس/أذار.