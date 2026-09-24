نوريس: تأخر مكلارين في باكو بمثابة "طعنة في القلب"
كان يوم الخميس يومًا للنسيان بالنسبة إلى لاندو نوريس، بعدما واجهت مكلارين مشكلات وعانت من ضعف الوتيرة خلال التجارب.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
وصف نوريس افتقار مكلارين للأداء في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 بأنه بمثابة "طعنة صغيرة في القلب".
واحتل نوريس المركز الرابع عشر المتواضع في حصة التجارب الحرة الأولى يوم الخميس، متأخرًا بفارق 1.6 ثانية عن المعيار الذي حدده جورج راسل، رغم أن زميله في الفريق أوسكار بياستري كان متأخرًا بفارق ثانية واحدة فقط. وبلغ فارقه 1.5 ثانية عندما احتل المركز السادس في التجارب الحرة الثانية، إذ أصبحت ريد بُل وفيراري أقرب بكثير إلى مرسيدس، بفارق 0.8 و1.1 ثانية على التوالي، لكن نوريس أوقف محاولة أسرع له.
وتفاقمت وتيرة مكلارين الضعيفة بسبب عدد من المشكلات التقنية، من بينها أضرار غريبة لحقت بأرضيتي السيارتين خلال التجارب الحرة الأولى.
وقال نوريس، الذي بدا متوترًا، في نهاية اليوم: "نحن بعيدون جدًا. أعني، نحن موجودون في الأعلى، لنقل، من الناحية النسبية. نحن في الوضع الذي نتوقع أن نكون فيه، لكننا متأخرون بنحو 1.5 ثانية عن الوتيرة، لذا فالأمور سيئة جدًا."
وعندما سُئل عما إذا كان هناك فارق يمكن لمكلارين تقليصه، قال البريطاني: "لا أعرف على الإطلاق، لذا سنرى ما الذي يمكننا القيام به الليلة. السيارة لا تبدو سيئة إلى هذا الحد. لكن عندما ترى مدى تأخرك، فإن الأمر يشبه سكينًا صغيرًا في القلب."
وفيما يتعلق بشعوره خلف مقود سيارة إم.سي إل-40، أصر نوريس على أن الأداء الخام وحده هو ما يهم بالفعل.
وقال: "لا يهمني حقًا مدى ثقتي بالسيارة. كل ما يهمني هو الوتيرة، ونحن لسنا سريعين جدًا. لذلك لا يهمني، فأنا أقود أي سيارة تُعطى لي. أريدها فقط أن تكون سريعة، وهي ليست سريعة جدًا في الوقت الحالي، لكننا سنرى ما الذي يمكننا تغييره للغد."
وكانت باكو تاريخيًا واحدة من أسوأ الحلبات بالنسبة إلى نوريس، إذ فشل السائق الذي صعد إلى منصة التتويج 49 مرة في إنهاء أي سباق ضمن المراكز الثلاثة الأولى في أذربيجان، ويبدو بوضوح أنه يدخل عطلة نهاية هذا الأسبوع من موقف صعب لإنهاء هذا المسلسل.
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نوريس: تأخر مكلارين في باكو بمثابة "طعنة في القلب"
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