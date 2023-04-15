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نوريس: بياستري "يبقيني على أهبة الاستعداد" في موسم 2023

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أن زميله أوسكار بياستري "يبقيه على أهبة الاستعداد" خلال سباقات موسم 2023 للفورمولا واحد.

خلدون يونس
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نوريس: بياستري "يبقيني على أهبة الاستعداد" في موسم 2023

كانت الأضواء تركز على بداية بياستري في الفورمولا واحد خاصة بعد دراما إعلان انتقاله إلى مكلارين من ألبين الصيف الماضي.

ولم يخيب الأسترالي صاحب الـ 21 عاماً الآمال حتى الآن. حيث أثبت أنه ندّ بالفعل لزميله نوريس الأكثر خبرة، حيث سجلا أول نقاط الفريق كذلك في سباق ملبورن.

وأثنى نوريس على أداء زميله اليافع وقدرته على الضغط والمنافسة مباشرة منذ أولى مشاركاته في الفورمولا وحد.

فقال: "لقد قام بعمل جيد جداً. أعتقد أنه يفهم السيارة جيداً، من الواضح أنها سيارة غير سهلة القيادة".

وأكمل: "أعتقد أنه قام بعمل جيد في السعودية. وصل إلى القسم الثالث من التصفيات. إنه يبقيني على أهبة الاستعداد دائماً".

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وأشار نوريس كذلك إلى أن آراء بياستري وانطباعاته عن السيارة مماثلة له أكثر مما كان يقدمه زميله السابق دانيال ريكاردو الذي ترك الفريق بعد موسمين صعبين.

فقال: "انطباعاتنا متماثلة نوعاً ما مقارنة بما كان عليه الحال في الموسمين السابقين".

وأكمل: "ذلك أمر جيد كذلك، لأنه مفيد لديناميكية عمل الفريق عبر إبقاء تركيز المهندسين في اتجاه واحد".

واختتم: "إنها بداية جيدة وهو يبقيني على أهبة الاستعداد بالفعل".

يشار إلى أن أندريا سيدل أشار كذلك إلى أن بياستري بدأ موسمه بأداء قريب بالفعل من نوريس أكثر من ريكاردو، وهذا ما كان الدافع الأساسي وراء استبدال الأسترالي في المقام الأول.

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