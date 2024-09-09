نوريس: بوسع أنتونيللي التعلم من راسل أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد

سينضم أنتونيللي إلى مرسيدس في 2025، بديلاً عن لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري.

وخضع اليافع الإيطالي إلى برنامج تجارب مكثف هذا الموسم، وجمع بين مهامه في الفورمولا 2 وكذلك وقته على متن سيارة مرسيدس سوية.

وفي مونزا، قاد أنتونيللي سيارة راسل خلال التجارب الحرة الأولى، لكنه تعرض لحادثة خسر فيها السيطرة على السيارة واصطدم بالحواجز.

ويرى نوريس أن أنتونيللي يمتلك فرصة التعلم من زميله المستقبلي، الذي وصفه بأنه "أحد أفضل السائقين الحاليين".

فقال: "أنا واثق أنه سيخوض منحى تعلم كبير، وسيكون هناك الكثير من الضغط على كاهله".

وأكمل: "لكن زميله جورج راسل، أحد أفضل السائقين في الفورمولا واحد. أنا واثق أنه سيتعلم الكثير منه وسيتأقلم مع كيفية العمل سريعاً".

وأضاف: "إنه جيد بما يكفي للتواجد في الفورمولا واحد، ويبدو أن توتو وولف يتوقع منه الكثير".

واختتم: "لقد أثبت نفسه بشكل كبير في فئات الناشئين. لأن خطوة الانتقال من الفورمولا 4 إلى الفورمولا 2 ضخمة للغاية".