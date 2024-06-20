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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

نوريس بكل ثقة: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح"

يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، بعد سلسلة متتالية من التأديات القوية مؤخراً.

خلدون يونس
خلدون يونس
المركز الثاني لاندو نوريس، مكلارين

المركز الثاني لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تحديثات مكلارين الأخيرة دفعت الفريق بشكل واضح للأمام، حيث بات بالإمكان منافسة ريد بُل.

وبالفعل، حصد لاندو نوريس أول فوز له في الفئة الملكة من بوابة ميامي، وفي جولة إيمولا التالية قدم أداء قوياً مرة أخرى لينهي ثانياً وبفارق ضئيل خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وفي موناكو، بدت السيارة سريعة مجدداً، حيث أحرز المركز الرابع، بينما وصل زميله أوسكار بياستري للمركز الثاني خلف شارل لوكلير سائق فيراري.

وعلى حلبة جيل فيلنوف، بدا نوريس سريعاً للغاية، ورغم الإكمال ثانياً خلف فيرستابن مجدداً، لكنه صرّح بعد السباق أن الفوز كان في متناول اليد.

لكن رغم ذلك، يبدو البريطاني الشاب واثقاً أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.

فقال: "كنا قريبين من فوز إضافي في كندا، لكنني مسرور بمنصة التتويج والنقاط الهامة".

وأكمل: "من الرائع التواجد في موقعنا الحالي: المنافسة على الانتصارات. ذلك يحفزني حقاً لبقية الموسم".

وتابع: "نعلم أن أمامنا بعض العمل لضمان تحقيق الفوز بشكل متواصل".

وأردف: "لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

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من جهته، اعترف أندريا ستيلا مدير الفريق بأن حلبة برشلونة تمثل تحدياً مختلفاً، لكنه واثق من وتيرة السيارة.

فقال: "رغم أننا واثقون من أداء السيارة على أنواع مختلفة من الحلبات، لكن حلبة برشلونة تمثل تحدياً فريداً من نوعه".

واختتم: "هناك فرق إضافية ستجلب المزيد من التحديثات، بالتالي من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على تركيزنا، فكلّ جولة مهمة للغاية".

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