تحدث لاندو نوريس إلى وسائل الإعلام بعد فوزه بجائزة المجر الكبرى، مستعرضًا اللحظات الصعبة التي عاشها بعد الانطلاقة، والعودة القوية التي قادته إلى الفوز.

حيث قال: "بصراحة، لم أفهم ما حدث في اللفة الأولى. كنت أفقد التماسك في القسم الخلفي من السيارة باستمرار، وتعرضت لثلاثة أو أربعة انزلاقات كبيرة جدًا، وكان الشعور سيئًا للغاية".

وأضاف: "تمكن أوسكار من تجاوزي بمناورة رائعة. أعتقد أنني ابتعدت كثيرًا إلى الجانب المتسخ من الحلبة، وبالنسبة إلي انتهت اللفة الأولى عند تلك اللحظة".

وتابع: "لكنني ضغطت إلى أقصى حد لإجباره على ارتكاب خطأ. الإيقاع الذي قدمته اليوم تمتعت على الأرجح بوتيرة في السباق من بين الأفضل في مسيرتي".

وأكمل: "كانت قيادة السيارة رائعة وشعرت بثقة كبيرة. لم نكن نخطط لإطالة الفترات على الإطارات وصنع الفارق بالإطارات الأحدث، لكن الإيقاع كان قويًا للغاية لدرجة أن هذه الاستراتيجية منحتنا الفوز. إنه شعور رائع أن أعود إلى المركز الأول".

وعند سؤاله عما إذا كان قادرًا على مواصلة هذا المستوى حتى نهاية الموسم، أجاب نوريس بتفاؤل، قائلًا: "أريد أن أصدق ذلك. بالنظر إلى مدى شعوري الجيد اليوم، أعتقد أننا قادرون على مواصلة هذه السلسلة".

وأردف: "بالطبع، ستكون هناك سباقات نعاني فيها أكثر، وأخرى نكون فيها أقوى. نحن نعلم أن المجر من الحلبات التي تناسب سيارتنا وأسلوب قيادتي بشكل كبير".

واختتم: "ومع ذلك، أؤمن تمامًا بأننا قادرون على مواصلة الفوز. كنت أعلم أن هذا الانتصار قادم. لقد بذل الفريق جهدًا مذهلًا لبناء سيارة قادرة على الفوز مجددًا، ومن الرائع أن أرسم الابتسامة على وجوههم بهذا الانتصار".