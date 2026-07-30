وصل بطل العالم الحالي لاندو نوريس إلى جائزة المجر الكبرى بحزمة تحديثات شاملة، وبعدما حقق أول بول بوزيشن له هذا الموسم، تمكن من تحقيق فوز مريح، ليمنح نفسه ومكلارين أول انتصار في سباقات الجائزة الكبرى منذ جائزة ساو باولو الكبرى 2025.

وخلال النصف الأول من موسم 2026، اختارت مكلارين إدخال تحديثاتها في توقيت مختلف عن منافسيها. ونظرًا إلى أن قوانين 2026 الجديدة لا تزال في بداياتها، فإن كل تطوير جديد يحقق مكاسب كبيرة في الأداء، على عكس الموسم الأخير من حقبة سيارات تأثير الأرضية في 2025، حيث كانت فرص التطوير محدودة للغاية.

ووصلت آخر حزمة تحديثات كبيرة للفريق القادم من ووكينغ في ميامي، كما اضطرت مكلارين إلى إزالة بعض المكونات غير التقليدية من السيارة لإعادة تقييمها. وكان من بينها الجناح الخلفي "ماكارينا"، الذي ظهر لأول مرة في النمسا لكنه استخدم على الحلبة للمرة الأولى في المجر.

وخلال الأعوام الماضية، اشتهرت مكلارين بقدرتها على تحقيق مكاسب فورية في الأداء بمجرد إدخال حزم التحديثات الكبيرة، كما نجحت باستمرار في استخراج كامل إمكانات هذه المكونات.

لكن الفريق لم يتمكن من تكرار النجاح نفسه في موسم 2026. وكان مدير الفريق أندريا ستيلا قد أوضح أن استخدام مكلارين لمحركات العملاء للمرة الأولى وضعها في "موقف غير مريح" فيما يتعلق بفهم وحدة طاقة مرسيدس واستغلالها بأفضل صورة ممكنة.

وأكد نوريس أن اقتراب الفريق من فهم الإمكانات الحقيقية لكل من وحدة الطاقة والهيكل يمنحه الكثير من التفاؤل لبقية الموسم.

حيث قال: "لا نزال نرى إمكانات هائلة في السيارة، ونعتقد أننا قادرون على الوصول إلى مستوى أفضل بكثير مما نحن عليه الآن".

وأضاف: "هذا أمر كنا نتطلع إليه، وهو وضع إيجابي. لكن في الفورمولا 1 لا تملك وقتًا بلا حدود، فالوقت هو أكبر عدو لك. لذلك يجب أن نجلب التطويرات بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "ما زلنا لا نعتقد أننا فهمنا السيارة بالكامل. لكن حتى قبل أن تمنحنا آخر حزمة تحديثات الفوز في المجر، كنا نحقق نتائج جيدة".

وأردف: "خلال الأعوام الماضية رأينا ما يمكن تحقيقه عندما تفهم السيارة بشكل كامل، وما الذي يحدث عندما تستخرج أقصى كفاءة ممكنة من الحزمة. لا نعتقد أننا اقتربنا حتى الآن من هذا المستوى. لذلك نحن متحمسون لفهم السيارة بالكامل، وعندما نصل إلى ذلك سنتمكن من استخراج أقصى ما لدينا".

هذا وشدد نوريس أيضًا على أهمية العمل المشترك مع أوسكار بياستري حتى تتمكن مكلارين من العودة إلى المنافسة على الفوز في كل سباق.

فقال: "كما كان الحال في السابق، نعرف أنه عندما لا نكون في الصدارة، فعلينا أن نعمل معًا كسائقين حتى نتمكن من تجاوز منافسينا ونطور الفريق".

واختتم: "أنا وأوسكار نقدم عادة ملاحظات متشابهة جدًا، ونعمل معًا بصورة ممتازة لإعادة مكلارين إلى موقع يسمح لها بالمنافسة على الفوز في كل عطلة أسبوع من السباقات".