فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

نوريس بعد فوزه في البرازيل: "من الرائع العودة مجددًا إلى القمة"

أعرب لاندو نوريس عن سعادته بالعودة إلى قمة منصة التتويج بعد فوزه بجائزة البرازيل الكبرى، التي أُقيمت في ظروف جوية صعبة.

أحمد مجدي

منشور: 08-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

أوضح لاندو نوريس، الذي حقق الفوز في البرازيل، أنه تمكن من الحفاظ على هدوئه وانتزاع الانتصار رغم عدم تقديم أفضل انطلاقة ممكنة، ومواجهته قرارات صعبة، مثل الانتقال إلى إطارات سوفت على حلبة مبللة.

ووضع نوريس بذلك حدًا لصيامه عن الانتصارات منذ أغسطس الماضي، مؤكدًا سعادته بمنح الفريق النتيجة التي يستحقها بعد أسابيع قليلة صعبة، ومشددًا على أنهم سيواصلون القتال حتى نهاية الموسم.

وفي حديثه عقب سباق البرازيل، قال نوريس: "لقد كان سباقًا صعبًا للغاية، بل صعبًا جدًا".

وأضاف: "لم أقدم أفضل انطلاقة لي. لقد فرضت ظروف الحلبة اليوم تحديات كبيرة. وخصوصًا عندما تنافس على الصدارة وتحاول تقليص الفارق، فإن اتخاذ قرار الانتقال إلى إطارات سوفت على حلبة مبللة يكون صعبًا للغاية دائمًا".

وتابع: "كان الأمر الأهم اليوم هو الحفاظ على هدوئي، وعدم ارتكاب أي أخطاء، وتقديم السرعة المطلوبة في كل مرة احتجنا إليها. من الرائع العودة مجددًا إلى القمة، ولا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من هنا لتحقيق ذلك".

وأكمل: "أنا مدين للفريق بشكر كبير، فهم يواصلون العمل بجد واجتهاد. ومن المحبط ألا تتمكن من تقديم نتيجة جيدة لهم، كما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنني أشعر حقًا بأننا تمكنا في عطلة نهاية الأسبوع هذه من مكافأتهم على جهودهم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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