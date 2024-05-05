نوريس بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: لقد تمسكت بمكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق
قال لاندو نوريس أنه تمسك بالبقاء مع مكلارين لأنه يؤمن بنجاح الفريق، وذلك بعد "الفوز الذي طال انتظاره" والذي "أتى في موعده" في جائزة ميامي الكبرى.
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
استفاد سائق مكلارين من توقيت دخول سيارة الأمان في منتصف السباق ليحصل على توقف مجاني وهو في الصدارة، ليقدم بعد ذلك أداءً مهيمنًا ليحرز أول انتصار له في البطولة أمام متصدر الترتيب وبطل العالم ماكس فيرستابن.
وقد غمرت السعادة البريطاني الشاب، ولا سيما بعد أن سبق واقترب للغاية عدة مرات من تسجيل الفوز في الفورمولا 1، ربما كان أشهرها عندما هطلت الأمطار متأخرًا وكلفته الفوز في جائزة روسيا الكبرى 2021.
وعند سؤاله عن شعوره عقب الفوز بالسباق، قال نوريس: "أوو، لقد أتى في وقته. ياله من سباق. إنه فوز طال انتظاره، لكنني تمكنت من حصده أخيرًا".
وأضاف: "أنا سعيد من أجل الفريق بأكمله وأنني أحرزت لهم هذه النتيجة أخيرًا. نعم، يوم طويل وسباق صعب، لكنني على العتبة الأولى في النهاية".
وتابع: "تمكنا اليوم من خوض سباق محكم واعتمدنا الاستراتيجية المثالية، وكل العمل أتى ثماره. شكرًا لمكلارين وللجميع. ويجب أن أتوجه بالشكر إلى أمي وأبي بالطبع".
وأكمل: "أنا فخور بهذه النتيجة، ولا سيما بعد أن شكك بي كثيرون على طول الطريق. لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء على مدار مسيرتي هنا، لكنني اليوم عوضت كل ذلك. لقد تمسكت بالبقاء مع مكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق واليوم برهان على ذلك".
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