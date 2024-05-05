جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

نوريس بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: لقد تمسكت بمكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق

قال لاندو نوريس أنه تمسك بالبقاء مع مكلارين لأنه يؤمن بنجاح الفريق، وذلك بعد "الفوز الذي طال انتظاره" والذي "أتى في موعده" في جائزة ميامي الكبرى.

لاندو نوريس، مكلارين، يحتفل بالفوز في ميامي

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

استفاد سائق مكلارين من توقيت دخول سيارة الأمان في منتصف السباق ليحصل على توقف مجاني وهو في الصدارة، ليقدم بعد ذلك أداءً مهيمنًا ليحرز أول انتصار له في البطولة أمام متصدر الترتيب وبطل العالم ماكس فيرستابن.

وقد غمرت السعادة البريطاني الشاب، ولا سيما بعد أن سبق واقترب للغاية عدة مرات من تسجيل الفوز في الفورمولا 1، ربما كان أشهرها عندما هطلت الأمطار متأخرًا وكلفته الفوز في جائزة روسيا الكبرى 2021.

وعند سؤاله عن شعوره عقب الفوز بالسباق، قال نوريس: "أوو، لقد أتى في وقته. ياله من سباق. إنه فوز طال انتظاره، لكنني تمكنت من حصده أخيرًا".

وأضاف: "أنا سعيد من أجل الفريق بأكمله وأنني أحرزت لهم هذه النتيجة أخيرًا. نعم، يوم طويل وسباق صعب، لكنني على العتبة الأولى في النهاية".

وتابع: "تمكنا اليوم من خوض سباق محكم واعتمدنا الاستراتيجية المثالية، وكل العمل أتى ثماره. شكرًا لمكلارين وللجميع. ويجب أن أتوجه بالشكر إلى أمي وأبي بالطبع".

وأكمل: "أنا فخور بهذه النتيجة، ولا سيما بعد أن شكك بي كثيرون على طول الطريق. لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء على مدار مسيرتي هنا، لكنني اليوم عوضت كل ذلك. لقد تمسكت بالبقاء مع مكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق واليوم برهان على ذلك".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق فيرستابن: لو كنت في المركز الثاني في يومٍ سيّئ فسأقبل بذلك

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد
مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي

مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي
مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل

مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد
مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي

مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي
بيريز تجنّب "كارثة" مع فيرستابن في انطلاقته "المتفائلة" لسباق ميامي

بيريز تجنّب "كارثة" مع فيرستابن في انطلاقته "المتفائلة" لسباق ميامي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
بيريز تجنّب "كارثة" مع فيرستابن في انطلاقته "المتفائلة" لسباق ميامي
التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027

التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027

MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط