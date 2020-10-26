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نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم

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نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم
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انتقد لاندو نوريس سائق مكلارين منافسه لانس سترول سائق ريسينغ بوينت، عقب الحادثة التي جمعتهما في سباق جائزة البرتغال الكبرى، حيث قال أن الكندي "لا يبدو أنه يتعلم أي شيء مما حصل معه".

كان نوريس في المركز الثالث على متن سيارته مكلارين خلال بداية السباق، وكان يركز على الإنهاء ضمن مراكز النقاط قبل حادثته مع سترول في اللفة 18.

وحاول سترول تجاوز نوريس من الخارج في المنعطف الأول بالرغم من خروجه على الحفف الجانبية، ليتجه صوب سائق سيارة مكلارين ويرتطم به.

وذلك ما أدى إلى تضرر بسيارة نوريس حيث اضطر لدخول منصة الصيانة مباشرة بعد الحادثة، ما أدى إلى الإضرار بسباقه، أما سترول فتلقى عقوبة خمس ثوانٍ للتسبب بالحادث.

وأنهى نوريس السباق بالمركز 13، بعد أن عانى من ثقب بطيء في إطاره، أما سترول فانسحب مع بقاء 15 لفة بعد التراجع إلى المركز الأخير وتلقي عقوبة خمس ثوانٍ أخرى لتجاوز حدود المسار.

وضمن معرض كلامه عما حصل، شدد نوريس على تعجبه من حركة نوريس، وسبب محاولته التجاوز بنفس الطريقة التي قام بها مع ماكس فيرشتابن خلال التجارب الحرة يوم الجمعة، والتي تسببت بحادثة كذلك.

فقال: "لا أدري ما كان يقوم به في الحقيقة. لا أدري أين كان حقاً. اتجه إلى الجهة اليسرى، وهذا ما فاجأني لأنه كان قادراً وبسهولة على الاتجاه إلى الجهة الداخلية. كنا متجاورين، ومن ثم اتجه داخلاً".

وأردف: "من الواضح أنه لم يتعلم شيئاً مما حصل يوم الجمعة، في الحقيقة لا يبدو أنه يتعلم من أي شيء يحصل له. وذلك يتكرر كثيراً، لذا عليّ التأكد من البقاء بعيداً عنه".

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بالمقابل، أوضح نوريس أنه "كان يحاول الصمود" بعد تلك الحادثة بسبب الضرر الحاصل، وأنّ النقاط كانت في متناول اليد لولا ما حصل.

فقال: "كنت لوحدي أغلب  السباق. كنا نعاني كثيراً مع الرياح في  البداية، ومن ثمّ تعرضت لانثقاب وكان ذلك يعني منصة الصيانة للمرة الثانية".

وتابع: "من ثم خلال القسم الأخير، كنا سريعين، مع وتيرة جية، لكننا كنا بعيدين في الخلف عن المركز الذي كان يجب أن نتواجد فيه".

واختتم: "ذلك أمر مؤسف، كان بوسعنا تسجيل بعض النقاط، لكن ذلك لم يحصل".

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السلاسل فورمولا 1
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قائمة السائقين لانس سترول , لاندو نوريس
الكاتب خلدون يونس

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