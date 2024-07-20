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نوريس بعد تسجيل البول بوزيشن في المجر: "رائع أن نتواجد على القمة"

شعر لاندو نوريس بسعادة كبيرة بعد انتهاء تصفيات جائزة المجر الكبرى بعد أن حقق البول بوزيشن الثالث في مسيرته مع مكلارين.

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سجل السائق البريطاني الزمن الأسرع في التصفيات على حلبة هنغارورينغ لينطلق أولًا في سباق الغد أمام زميله أوسكار بياستري.

وكانت مكلارين قد أظهرت وتيرة قوية للغاية نهاية هذا الأسبوع، مع تصدر نوريس لحصتي التجارب الحرة الثانية والثالثة، ومن ثم السيطرة على مجريات التصفيات.

وقد أبدى نوريس سعادة كبيرة عقب انتهاء الحصة، حيث قال: "أنا سعيد للغاية. لم تكن تصفيات سهلة، إذ من الرائع بالفعل أن تتواجد في الصدارة برغم الظروف المختلفة".

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وأضاف: "إنها نتيجة جيدة لمكلارين ولا سيما أن نتواجد على صف الانطلاق الأول، ولهذا أهنئ الفريق على هذا الأداء".

وتابع: "لدينا بالفعل ثقة كبيرة، لذلك لا نحاول أكثر من اللازم، حيث دخلنا هذه الجولة ونحن متأكدون أن بمقدورنا الظهور بأداء قوي بعد السباقات الأخيرة. كما علمنا بأن لدينا سيارة جيدة كفاية للمنافسة على البول بوزيشن، وقد أثبتنا ذلك اليوم".

وأكمل: "نقدم أداء جيدًا مهما كانت الظروف، ولهذا أعتقد أن بوسعنا التحكم في السباق غدًا ولا سيما مع تواجد سيارتينا على الصف الأول".

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