فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

نوريس بعد تحقيق البول بوزيشن في البرازيل: "لم نرتكب أي خطأ على الإطلاق"

حسم سائق مكلارين البول بوزيشن لجائزة البرازيل الكبرى بعدما سجل الزمن الأسرع في ظروف صعبة وممطرة.

أحمد مجدي

منشور: 07-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

أشار لاندو نوريس، الذي حصد البول بوزيشن على حلبة إنترلاغوس عقب أدائه في التصفيات التي أُقيمت تحت الأمطار الغزيرة في البرازيل، إلى أنه تمكن من إنهاء الحصة في الصدارة دون ارتكاب أي أخطاء، رغم التقلبات الكبيرة في الأحوال الجوية.

وفي تعليقه على مجريات الحصة، قال نوريس: "لقد كان يومًا طويلًا. خضنا حصة تصفيات رائعة".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بحصد البول بوزيشن هنا للعام الثاني على التوالي، رغم اختلاف الظروف عما كانت عليه في العام الماضي".

وتابع: "كانت ظروف الحلبة صعبة، وأصبحت أكثر تعقيدًا عندما علمنا أن الأمطار ستزداد غزارة. كان هدفنا الأساسي تسجيل بضع لفات نظيفة في وقت مبكر وتجنب ارتكاب أي أخطاء، وبالفعل لم نرتكب أي خطأ على الإطلاق".

وأكمل: "كانت هذه المرة الأولى التي أقود فيها السيارة في الأجواء الممطرة، لكنني أعتقد أنني تأقلمت بسرعة. إنه وضع صعب، لأنك تنتقل باستمرار بين إعدادات مختلفة، من إطارات الأمطار الكاملة إلى إطارات إنترميديت. وإلى جانب ذلك، اشتدت قوة الرياح أيضًا خلال اللفات الأخيرة".

واختتم قائلًا: "كانت بالتأكيد حصة مثمرة بالنسبة إليّ، وسأستفيد مما تعلمته منها في سباق الغد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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