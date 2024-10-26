نوريس بعد تأهله ثالثًا في المكسيك: بلوغ الحدود القصوى للسيارة سريعًا ساعدنا على العودة

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أن التأهل في المركز الثالث نتيجة جيدة في المكسيك وسيضع الفريق في موقع هجوم مناسب.

أوضح لاندو نوريس أنه تمكن من الوصول بالسيارة إلى الحدود القصوى سريعًا خلال التصفيات لجائزة المكسيك الكبرى، وهو ما ساعده على تقديم أداء قوي.

حيث صرّح البريطاني بعد حصة التصفيات قائلًا: "أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة. أعتقد بأنني أوصلت السيارة إلى الحدود القصوى بشكل سريع جدًا، وهو ما جعلنا نبدو أفضل".

وأضاف: "لكنني عانين من أجل استخلاص المزيد من الوقت في آخر لفتين. كارلوس وماكس قاما بعمل جيد، وكارلوس تحديدًا كان سريعًا للغاية على مدار نهاية الأسبوع".

وتابع: "لم يحصل أي منا على اختبار جيد مع الإطارات التي سنستخدمها غدًا، وعليه فإن هنالك علامات استفهام أمام جميعنا".

واختتم: "ظهرنا بشكل جيد للغاية خلال السباقات القليلة الماضية، على صعيد الوتيرة الطويلة والقصيرة. سيكون الوضع صعبًا هذه المرة، لكننا ما نزال ضمن موقع جيد مع هذه النتيجة وأتطلع للمنافسة غدًا".