نوريس بعد المركز الثاني في اليابان: مكلارين "ليست بعيدة جداً" عن فيرستابن
قال لاندو نوريس سائق مكلارين أن الفريق "ليس بعيداً جداً" عن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، وذلك بعد تحقيق المركز الثاني خلف الهولندي في سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.
حقق نوريس مع زميله أوسكار بياستري، المركزين الثاني والثالث في السباق على حلبة سوزوكا، في تحسن واضح لأداء مكلارين مقارنة مع بداية الموسم.
فقد بدأ الفريق بسيارة تنقصها التحديثات اللازمة، قبل أن يبدأ مشوار التحسّن المتواصل وصولاً إلى سوزوكا.
ورغم أن نوريس أنهى سباقه بفارق قاربَ 20 ثانية خلف فيرستابن، لكن زميله بياستري حقق المركز الرابع بفارق مريح للغاية أمام شارل لوكلير سائق فيراري. وهذه هي منصة التتويج الأولى للناشئ الأسترالي الموهوب.
حيث قال نوريس: "يوم رائع آخر لنا. المركزان الثاني والثالث. لم نكن لنطلب أكثر من ذلك".
وأكمل: "قام الفريق بعمل رائع. انطلاقتي كانت جيدة جداً. كدتُ أن أتجاوز ماكس، لكن ماكس هو ماكس. ولم تعد أمامي أية فرصة لذلك مع الوصول للمنعطف الثاني. لكنني حاولت على أية حال".
وأضاف: "وتيرتنا كانت قوية جداً بالمقارنة مع الآخرين. لسنا قريبين من ماكس، لكننا لسنا بعيدين جداً كذلك. لذا كان يوماً جيداً. أنا مسرور جداً من أجل أوسكار ومنصة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد. تهانينا له".
وتعقيباً على الفارق خلف فيرستابن، قال نوريس: "نحن نضغط للأمام ونتحسن".
وأكمل: "التقدم الذي حققناه مذهل حقاً. كما قلت، أنا فخور جداً بالفريق، والخطوات التي نحققها كل جولة".
وأردف: "أنا واثق أننا سنواجه تحديات صعبة أمامنا. لكننا نقترب خطوة تلو الأخرى. بالطبع منصة التتويج المزدوجة هذه مع أوسكار، لهي لحظة مميزة بالنسبة لنا".
يشار إلى أن بياستري حقق منصة تتويجه الأولى بعد 16 سباقاً فقط في الفورمولا واحد.
حيث قال الأسترالي: "شعور مميز حقاً. بالتأكيد، سأتذكر هذا اليوم لفترة طويلة جداً جداً. لا يسعني شكر الفريق بالشكل الكافي على منحي هذه الفرصة".
وأكمل: "هذه فرصة خاصة غير متاحة للكثيرين في هذا العالم. تمكنت من تحقيق ذلك في موسمي الأول كناشئ. الشكر الجزيل للفريق".
واختتم: "لم يكن أفضل سباقاتي. لكنه كان كافياً لمنحي الكأس في النهاية. لذا أنا مسرور جداً".
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