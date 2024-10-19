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نوريس بعد السباق القصير في أوستن: لم أمتلك وتيرة فيرستابن وفيراري 

رغم تحقيق المركز الثالث في سباق السبت القصير على حلبة الأمريكيتين، لكن بدا لاندو نوريس سائق مكلارين مسروراً من النتيجة.

خلدون يونس
خلدون يونس
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

انطلق نوريس رابعاً، لكنه نجح بالتقدم حتى المركز الثاني خلف غريمه الأول ضمن معركة اللقب، ماكس فيرستابن.

ورغم أنه ثبت في موقعه طوال لفات السباق، لكنه تعرض لقفل إطارات في اللفة الأخيرة، سمح لـ كارلوس ساينز سائق فيراري بتجاوزه نحو المركز الثاني.

وهكذا اكتفى نوريس بالمركز الثالث، ما سمح لـ فيرستابن بتوسيع الفارق بينهما أكثر ضمن ترتيب بطولة السائقين مع الاقتراب رويداً رويداً من نهاية الموسم.

وبعد السباق، بدا نوريس مسروراً من المركز رغم ذلك، حيث أشار إلى أنه لم يمتلك وتيرة فيرستابن أو حتى فيراري.

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فقال: "كان سباقاً جيداً، وأنا مسرور بالنتيجة".

وأكمل: "في الحقيقة كان صعباً للغاية. اعتقدتُ أنني قادر على التشبث بالمركز الثاني".

وتابع: "لكن كارلوس قام بعمل جيد جداً. كانت إطاراتي الأمامية منتهية تماماً ولم يكن بوسعي القيام بأي شيء".

وأردف: "كانت اللفة الأخيرة محبطة، لكنني مسرور من نتيجة السباق والنقاط التي جمعتها".

واختتم: "قدمت أفضل ما بوسعي. لا أعتقد أنني امتلكت وتيرة ماكس أو سيارتي فيراري، لذا أنا مسرور بالمركز الثالث".

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