نوريس بعد التجارب الحرة في هولندا: لسنا الأسرع
اعترف لاندو نوريس سائق مكلارين أنه لا يدري إن كانت حزمة تحديثات مكلارين الكبيرة التي قدمتها في جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد، ستعمل كما يجب.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
جلبت مكلارين تحديثات هامة إلى زاندفورت، ويحتل الفريق البرتقالي حالياً مركز الوصافة ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلف ريد بُل بفارق 42 نقطة فقط.
لكن وضمن معرض كلامه مع "اف1 تي.في" بعد انتهاء يوم الجمعة، اعترف نوريس أن مكلارين ليست السيارة الأسرع.
حيث قال: "ربما لسنا السيارة الأسرع، لكننا قريبون للغاية من مرسيدس".
وأكمل: "كنا ضمن مستوى جيد منذ ميامي، لكننا لم نقدم أية تحديثات منذ ذلك الحين".
وتابع: "هذه هي أول جولة نحاول فيها تحقيق بعض التقدم مع السيارة".
وأردف: "أنا متفائل جداً، لكن حالياً، ليست لديّ أية فكرة إن كانت التحديثات تعمل".
واسترسل: "لكننا خضنا يوماً معقولاً، نأمل تحقيق بعض التقدم لمنافسة مرسيدس".
واختتم: "كانت السيارة جيدة في اليوم الأول، لكن علينا تحقيق المزيد من التقدم قبل الغد".
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