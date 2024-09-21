نوريس بعد البول بوزيشن: يمكنك بلوغ الزمن المطلوب عندما يكون لديك السيارة التي تمنحك الثقة الكافية

اعترف لاندو نوريس بأنه امتلك ثقة كاملة داخل سيارة مكلارين طيلة نهاية الأسبوع في سنغافورة، لكنه واجه تصفيات صعبة كذلك قبل إحرازه البول بوزيشن على حلبة مارينا باي.

سجل نوريس البول بوزيشن الخامس لهذا الموسم لصالح مكلارين في تصفيات شهدت رفع العلم الأحمر في قسمها الأخير إثر حادثة كارلوس ساينز، ما كان يعني قيام السائقين بمحاولة واحدة فقط في القسم الثالث.

وبالفعل تمكن نوريس – الذي تصدر حصتي التجارب الحرة الثانية والثالثة – من البقاء في القمة لينطلق أولًا في سباق سنغافورة غدًا.

"كانت تصفيات صعبة بالنسبة لي" قال نوريس، مُضيفًا: "الجميع من حولي كانوا يحسنون أزمنتهم، وذلك وضعني تحت ضغط أكبر، ولا سيما مع محاولة واحدة فقط".

وتابع: "لكن لفتنا كانت جيدة بالقدر الكافي لإحراز البول بوزيشن، وأنا سعيد جدًا بذلك وبهذا الشعور الرائع الذي أختبره الآن".

وأكمل: "الشعور كان جيدًا طيلة نهاية الأسبوع، وكنت أتمتع بالثقة. ربما لم أكن جيدًا للغاية في التصفيات، لكننا قمنا بعملنا، حيث حافظت على رباطة جأشي وقمت بما يجب أن أفعله وأتطلع الآن لما سنفعله غدًا".

واختتم: "عندما تكون لديك سيارة تمنحك هذا الشعور الجيد وتكون واثقًا من نفسك بداخلها، فبوسعك الخروج إلى المسار والضغط للحصول على زمن اللفة الذي تريده وهذا ما فعلته اليوم".