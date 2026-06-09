انتهت عطلة نهاية الأسبوع في موناكو بشكل مخيب للآمال بالنسبة إلى سائق مكلارين لاندو نوريس، بعدما عانى من نقص في الوتيرة خلال التصفيات، قبل أن يتعرض لمشاكل تقنية خلال السباق.

وتوقف نوريس في المراحل الأخيرة من السباق بسبب عطل ميكانيكي، لينسحب للسباق الثاني على التوالي.

إذ تحدث عن السباق ووضع الفريق الحالي قائلًا: "كانت مناورة أوسكار في اللفة الأولى نظيفة تمامًا، ويجب منحه التقدير على ذلك".

وأضاف: "بعد ذلك، كان من الصعب جدًا محاولة تجاوز بيير غاسلي، لأن التجاوز هنا مستحيل. لاحقًا في السباق تعرضت لمشكلة في وحدة الطاقة وفقد المحرك قوته بشكل مفاجئ".

وأردف: "في الواقع كانت هناك بعض المشاكل عند الانطلاقة وفي منتصف السباق أيضًا. لا أعلم إن كانت مرتبطة ببعضها البعض، لكنها أجبرت النظام على إيقاف نفسه. لم يكن هناك الكثير الذي يمكنني فعله حيال ذلك. كنت أسمع الكثير من الأصوات غير الطبيعية الصادرة من المحرك والتيربو والبطارية".

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وتابع: "حاولنا إصلاح المشكلة لكنها ازدادت سوءًا. أعدنا ضبط الإعدادات واستمرت المشاكل، وفي النهاية تعطل المحرك بالكامل".

وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال يؤمن بفرصه في الفوز بالبطولة رغم اتساع الفارق مع المتصدر، قال نوريس: "يجب أن أؤمن بذلك. ماكس فيرستابن عاد من فارق مشابه العام الماضي".

وأكمل: "خاصة في هذا الوقت المبكر من الموسم، لا أريد استبعاد إمكانية الفوز بالبطولة. لكن عندما تكون متأخرًا بستة أعشار الثانية في التصفيات على حلبة مثل موناكو، يصبح من الصعب جدًا الخروج باستنتاجات إيجابية. قبل أسابيع قليلة فقط في ميامي كنا نقاتل من أجل الفوز، وربما كان بإمكاننا الانتصار. أن تكون قريبًا جدًا من الفوز أمام مرسيدس في سباق، ثم تتأخر عنها بستة أعشار الثانية هنا، فهذا أمر لا يُصدق حقًا".

واختتم قائلًا: "هذا يوضح أن السيارة تعمل بكفاءة فقط في ظروف محددة جدًا، أما في الظروف الأخرى فهي بالتأكيد لا ترقى إلى مستوى التوقعات. يجب على الفريق أن يفهم ذلك. نحتاج إلى تطوير سيارتنا بطريقة متعددة الجوانب، مثلما يفعل مرسيدس. وفي الوقت الحالي علينا فقط مواصلة العمل".