نوريس بطل الفورمولا 1 يجرب سيارة تويوتا للراليات برفقة سولبرغ
قفز لاندو نوريس بطل العالم للفورمولا 1 خلف مقود سيارة تويوتا ياريس دبليو آر سي، وذلك قبل انطلاق موسم الفورمولا 1 هذا الأسبوع في أستراليا.
شارك سائق مكلارين في فعالية خاصة نظمها الراعي مانستر إنرجي، حيث جرب مجموعة من سيارات الرالي والانزلاق على بحيرة متجمدة في السويد.
وشهد الحدث مشاركة بيتر سولبرغ بطل العالم للراليات في 2003 ونجله أوليفر سولبرغ، الفائز برالي مونتي كارلو 2026. وتولى الأخير مهمة تعريف نوريس بسيارة جي آر ياريس دبليو آر سي2، التي قادها بنفسه إلى لقب "دبليو آر سي2" العام الماضي ضمن بطولة العالم للراليات.
ويُعدّ نوريس من المعجبين القدامى بعالم الراليات، إذ صرّح في مقابلة عام 2022 أنه يرغب في خوض هذه التجربة مستقبلًا، وهو ما دفع أوليفر سولبرغ حينها إلى دعوته لتجربة إحدى سياراته.
وفي عام 2024، توجّه أوليفر سولبرغ، العضو الرياضي في شركة كوادرانت التي أسسها نوريس، إلى حلبة سيلفرستون لخوض لفات مع سائق مكلارين على متن سيارة سوبركار من مكلارين.
وخلال تجربة السويد الأخيرة، بدأ نوريس بالجلوس إلى جانب أوليفر داخل سيارة الرالي قبل أن يتبادلا المقاعد، ليخوض بطل الفورمولا 1 التجربة بنفسه على الجليد.
وقال نوريس عن التجربة في فيديو نشرته علامة "مانستر إنرجي": "أنا أتعلم. أسلوب القيادة مختلف. قدت سابقًا على الجليد لكن ليس بسيارة رالي، بل بسيارة طريق عادية، لذا الأمر مختلف. أتعلم الكثير، وأوليفر يساعدني على فهم التفاصيل. إنها تجربة رائعة."
وأضاف أوليفر سولبرغ مازحًا: "خرجنا عن المسار عدة مرات، لكن هذا طبيعي. عليك أن تجرّب الحدود. أداء جيد!".
من جانبه، تابع بيتر سولبرغ نوريس وهو يقود سيارة رالي بمواصفات رالي2 من طراز فولكسفاغن بولو، وأعرب عن إعجابه بأداء بطل الفورمولا 1.
وقال بيتر: "كان حدثًا مذهلًا. استمتعت كثيرًا، لكنني سعيد أكثر برؤية نوريس يستمتع بهذه الدرجة. في الحقيقة، كنت معجبًا جدًا. في النهاية بدأ يدفع بقوة حقيقية. كنت أقود خلفه ولم أتمكن من اللحاق به، لقد كان جيدًا فعلًا".
