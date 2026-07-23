تأهل لاندو نوريس في المركز الثالث خلال جائزة بلجيكا الكبرى، لكنه اضطر إلى بدء السباق من مركز متأخر بسبب عقوبة التراجع عشرة مراكز نتيجة تغيير مكونات وحدة الطاقة. وأنهى سائق مكلارين السباق يوم الأحد في المركز السابع.

وفي الوقت نفسه، واجه زميله أوسكار بياستري أيضًا مشكلة في وحدة الطاقة خلال التجارب التأهيلية.

وعندما سُئل عن مدى تأثير برمجيات وحدة الطاقة على أداء السائقين، أكد نوريس أن النظام يتصرف بدرجة كبيرة خارج نطاق سيطرة السائق.

حيث قال: "في الواقع، هذا الأمر لا علاقة له تقريبًا بالسائق".

وأضاف: "أحيانًا يمكن لتفاصيل صغيرة أن تصنع الفارق. على سبيل المثال، أمور مثل الضغط على الزر قبل بضعة أمتار يمكن أن تغير كل شيء".

وتابع: "لكن هناك بعض الأمور التي يمكنك التحكم بها، وهناك أمور كثيرة أخرى تكون خارج نطاق سيطرتك".

وأضاف: "من المخيب للآمال حقًا أن هناك الكثير من العوامل التي تحدد سرعتك في التجارب التأهيلية. لم يعد الأمر متعلقًا بالسائق".

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وأردف: "الأمر الأساسي هو أن تأمل في أن تعمل وحدة الطاقة كما ينبغي خلال تلك اللفة، وألا تعاني من أية أمور غريبة".

وأوضح سائق مكلارين أنه عانى من المشاكل نفسها طوال الموسم، مضيفًا: "بصراحة، هذا الأمر كلفني كثيرًا طوال الموسم".

وأكمل: "خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وللمرة الأولى هذا الموسم، شعرت بأنني قادر حقًا على المنافسة على الخطوط المستقيمة. وللمرة الأولى، كنت سعيدًا بذلك".

وأضاف: "لقد كنت أتعامل مع هذه المشاكل طوال الموسم. وللمرة الأولى في هذا السباق، تمكنت من القول: أخيرًا، أنا جيد على الخطوط المستقيمة".

واختتم قائلًا: "هذه المرة، كان أوسكار في وضع أقل أفضلية قليلًا خلال التجارب التأهيلية. لكن هذا ليس خطأه حقًا. فالأمر يعتمد بالكامل على ما تقرر وحدات الطاقة القيام به في تلك اللحظة".