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نوريس بات "مستاءً أكثر" تجاه ألبون بعد مراجعة حادثتهما في سوزوكا

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نوريس بات "مستاءً أكثر" تجاه ألبون بعد مراجعة حادثتهما في سوزوكا
25-10-2019

اعترف لاندو نوريس بأنّه بات "مستاءً أكثر" تجاه ألكسندر ألبون بعد إعادة مشاهدته لحادثتهما في سباق جائزة اليابان الكبرى، إذ يشعر سائق مكلارين بأنّ غريمه من ريد بُل كان يستحقّ عقوبة في نهاية المطاف.

توجّه ألبون إلى الجهة الداخلية لسيارة نوريس من مسافة بعيدة بالتوجّه إلى المنعطف المزدوج الأخير في اللفّة الرابعة على حلبة سوزوكا، حيث اصطدم بالبريطاني وأجبره على الخروج عن المسار.

وبالحديث عقب السباق،  أشاد نوريس - الذي كان في تلك المرحلة من السباق متأثّرًا بأشلاء من سيارة لوكلير فيراري ألحقت أضرارًا بمكابحه - بما قام به ألبون ووصفه بأّنها مناورة مُنصفة، وهي ردّة فعل قوبلت بترحاب من كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.

لكن وقُبيل انطلاق جولة نهاية هذا الأسبوع في المكسيك، قال نوريس أنّ رأيه قد تغيّر حول تلك الحادثة، الأمر الذي اعترف بأنّه "سيبدو سيئًا الآن في وسائل الإعلام".

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فقال: "كانت تعليقاتي في البداية عقب السباق جيّدة تجاه ألكسندر، فقط بسبب الموقف الذي كنت فيه. إذ أنّ المكابح لم تكن تعمل على نحوٍ جيّد وكنت على وشك الخروج عن مساري في المنعطف بعض الشيء، أو أنّني عانيت من إفراط في الانعطاف قليلًا بالتوجّه إلى المنعطف".

وأضاف: "عندما كانت داخل السيارة، ظننت بأنّ لديّ فارق ومساحة كافية، إذ وعندما دخلت إلى المنعطف، تواجد هو هناك على نحوٍ مفاجئ، لذلك علمت بأنّه أتى من مسافة بعيدة للغاية، لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة".

وتابع: "خرجت مباشرة عن المسار، ولم أعلم أين ذهب هو. عندما كنت داخل السيارة، لم يبد بأنّه خرج عن المسار. ولم أعتقد مُطلقا حينها بأنّ هنالك احتكاك قد حدث بيننا، لا أعلم لماذا. لكن وبمجرّد مشاهدتي لما حدث من جديد، بدا الأمر مختلفًا تمامًا عمّا شعرت به. لقد أتى من مسافة بعيدة للغاية، كما أنّه توجّه إلى المنعطف بزاوية حادة جدًا واحتككنا ببعضنا البعض".

وأكمل: " بعدما شاهدت ما حدث مُجددًا شعرت باستياء أكبر تجاه ما قام به، كونه احتكّ بس وأتى من مسافة بعيدة للغاية. إذا لم أكن أواجه أيّة مشاكل حينها مع المكابح أو أيّ شيء، أثق بنسبة 99.9 بالمئة أنّ كلينا كان ليتعرّض لحادث كبير ربما كان ليُنهي سباقنا".

واختتم: "أعتقد بأنّه كان يجب أن يحصل على عقوبة. إذ أنّه وبالنظر إلى الزاوية التي أتى بها، فقد كان قريبًا للغاية بجواري، ولم يلتف للمنعطف أو أيّ شيء، إذ أقول الآن بأنّه كان ينبغي أن يتعرّض لعقوبة إثر ذلك".

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