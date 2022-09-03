نوريس: الوقت يكاد ينفد من مكلارين للتغلّب على ألبين
قال لاندو نوريس أنّ الوقت يكاد ينفد من مكلارين للتغلّب على ألبين منافساتها المباشرة في بطولة الصانعين للفورمولا واحد هذا العام.
يتواجد الفريقان ضمن معركة حامية على مركز أفضل البقيّة خلف ريد بُل، وفيراري ومرسيدس هذا الموسم.
لكنّ ضغط ألبين العدائيّ على صعيد التطوير في السباقات الأخيرة منحها المزيد من الوتيرة على الحلبة لتبتعد ضمن معركة النقاط. وبات الصانع الفرنسي يتمتّع بأفضليّة 20 نقطة على مكلارين الآن ويبدو أنّه يملك السيارة الأسرع.
وبالرغم من أنّ الزخم يبدو لصالح ألبين، لا يزال نوريس يشعر بأنّ هناك فرصة لمكلارين للتعافي، لكنّه قال أنّه لا يُمكن للفريق الانتظار طويلًا في حال أراد تقليص ذلك الفارق.
ويشعر أنّ طبيعة حلبة زاندفورت عالية الارتكازيّة من المفترض أن تصبّ في صالح سيارة "ام.سي.ال36".
وقال: "آمل أن نُقلّص فارق النقاط، خاصة هنا كونك تحتاج لتوليد أقصى قدرٍ من الارتكازيّة".
وأضاف: "تعلّق الأمر بالكفاءة في سبا، من يُمكنه أن يكون الأسرع على الخطوط المستقيمة بالتوازي مع التمتّع بالكثير من الارتكازيّة من دون جناحٍ خلفي كبير: مثل ريد بُل".
وأردف: "هكذا كانوا أسرع بكثيرٍ من البقيّة، خاصة ماكس فيرشتابن. لكن أجل، الوضع هنا أشبه ببودابست وموناكو، حيث تحتاج لتوليد كلّ الارتكازيّة على السيارة".
وأكمل: "لكنّ الوقت ينفد منّا لضمان بقائنا أمام ألبين".
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