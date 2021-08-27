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نوريس: النصف الأول لموسم 2021 كان "مثالياً تقريباً"

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, محرر

يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أنّ النصف الأول لموسمه الجاري في الفورمولا واحد كان "مثالياً تقريباً"، ولم يُفسده إلا الانسحاب "المحبط" من سباق المجر.

نوريس: النصف الأول لموسم 2021 كان "مثالياً تقريباً"

يحتل البريطاني المركز الثالث ضمن الترتيب العام لبطولة السائقين حتى الآن، قبيل انطلاق جائزة المجر الكبرى بعد انتهاء العطلة الصيفية.

ونجح نوريس بالفعل حتى الآن في التغلب على مجموعه الكامل من النقاط للموسم الماضي، كما يمتلك في جعبته ثلاث منصات تتويج، ولم ينهِ سباقاته خارج المراكز الخمسة الأولى إلا في سباق إسبانيا.

وفوّت سائق مكلارين فرصة تسجيل النقاط في المجر بعد أن ارتطم به فالتيري بوتاس في المنعطف الأول، ما اضطره إلى الانسحاب.

واعترف كذلك بأن الأمر استغرقه "بضع ساعات" ليتجاوز الحادثة نفسياً، لكنه يرى في ذلك جزءاً من عملية التعلم في الفورمولا واحد، خاصة وأنها لم تكن بسبب خطأ ارتكبه.

فقال على هامش جائزة بلجيكا: "إنه أحد الأمور التي تعلمتها في الفورمولا واحد إن صح التعبير، أن تعلم التفريق بين أخطائك الشخصية، وبين المشاكل التي تتعرضُ لها من قبل الآخرين ولا قدرة لك على تغييرها".

وأكمل: "لقد كانت حادثة محبطة، لأن الكثير من السائقين سجلوا النقاط وكنا نحن أمامهم في الحقيقة. كنت بالمركز الثالث أو الرابع حينها. كان بوسعنا تسجيل مجموع جيد جداً من النقاط".

وتابع: "النصف الأول للموسم كان مثالياً تقريباً. لكن في النهاية هذا ما حصل. لذا تجاوزتُ المسألة. لم يكن بوسعي القيام بأي شيء حينها، أو تغيير أي شيء".

واسترسل: "قمت بعملي، خضتُ تصفيات جيدة وانطلاقة جيدة للسباق. لكن لم تسر الأمور كما أردنا، لكن سنحاول مجدداً هنا".

وتخوض مكلارين حالياً معركة شرسة في مواجهة فيراري على المركز الثالث ضمن ترتيب المصنعين. إذ يتساوى الفريقان بترتيب النقاط.

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ويرى نوريس أنه وبينما أن مكلارين قادرة على الاستفادة من مشاكل مرسيدس وريد بُل للمنافسة، لكن الضغط من قبل المنافسين سيزداد شدة في النصف الثاني.

فقال: "خضنا نصفاً أول جيداً جداً في 2021".

وتابع: "نحن قادرون على تسجيل نقاط، والاستفادة من أخطاء ريد بُل ومرسيدس".

وأردف: "لكن هناك الكثير من الفرق السريعة خلفنا، فيراري في طلعيتها، وكذلك الحال مع ألفا تاوري. ألبين كانت سريعة جداً العام الماضي، لذا هم قادرون على تقديم المزيد وتشكيل خطر كذلك".

وأضاف: "لكن سننتظر ونرى. أعتقد أن الظروف الجوية قد تلعب دوراً في سبا. آمل أن نرى بعض الأمطار من أجل المزيد من الحماسة".

واختتم: "لكن سنحاول تحسين إيقاعنا وتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط".

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