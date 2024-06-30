نوريس المنزعج يعلّق على قيادة فيرستابن في المراحل الأخيرة من سباق النمسا
انتقد سائق مكلارين حركات فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم ضمن الحادثة التي أخرجت كليهما من المنافسة على الفوز بجائزة النمسا الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
وصف لاندو نوريس قيادة ماكس فيرستابن في سباق النمسا "بالمتهورة واليائسة"، وذلك بعدما جمعتهما حادثة كلفتهما فرصة الفوز على حلبة ريد بُل رينغ.
احتك نوريس وفيرستابن ببعضهما البعض في المراحل الاخيرة من السباق، بعدما خسر الهولندي المتصدر لفترة طويلة معظم أفضليته السابق خلال توقف بطيء.
وبعد أن خرج نوريس عن المسار عند المنعطف الثالث خلال هجومه من الجهة الداخلية للمنعطف الأيمن، تحرك سائق ريد بُل يسارًا ليحتك الثنائي ببعضهما البعض.
وقد تعرض فيرستابن لانثقاب على إطاره الخلفي الأيسر وتراجع للمركز الخامس، بينما ألقى المراقبون باللوم عليه في حادثته مع نوريس ووقعوا عليه عقوبة 10 ثوان، في حين انسحب سائق مكلارين في خط الحظائر بسبب الأضرار على سيارته واثنقاب كذلك على إطاره الخلفي الأيمن.
وضمن حديثه عقب السباق علّق نوريس على ما حدث قائلًا: "هنالك قوانين لما هو مسموح وغير مسموح بفعله".
وأضاف: "لقد كان يقوم بأمور لا يسمح بها ولم يتعرض لعقوبة. أتوقع بالطبع معركة محتدمة في مواجهة ماكس. أعلم ما يمكن أن أتوقعه. أتوقع عدائية وضغط إلى الحدود القُصوى. لكنه في كل المرات الثلاث كان يقوم بأمور تؤدي بسهولة إلى حوادث".
وتابع: "لقد كان نوعًا ما متهورًا، وبدا بأنه يائس بعض الشيء. ولا حاجة لذلك، فلديه الكثير من الانتصارات. لكنه كان يائسًا لفعل ما باستطاعته كي لا يدعني أمر وكنت أعلم بأن الوضع سيكون عدائيًا".
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