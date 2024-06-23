نوريس المنزعج "كان يجب أن يفوز" بسباق إسبانيا مع "السيارة الأسرع"

كشف نوريس عن إحباطه لخسارته بعض النقاط الثمينة لصالح ماكس فيرستابن في المنافسة على لقب هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فشله في ترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى فوزٍ في إسبانيا.

وكان نوريس وفيرستابن قد دخلا في معركة تسابقٍ نحو المنعطف الأوّل عند الانطلاقة مع انغماس الأخير على الخطّ الداخلي، لكنّ جورج راسل سائق مرسيدس تجاوزهما معًا على الخطّ الخارجي.

وتمكّن فيرستابن من تجاوز راسل بعد ذلك في اللفّة الثالثة، بينما أمضى نوريس الفترة الأولى كلّها عالقًا خلف راسل ما دفعه إلى تأخير توقّفه.

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1"، قال نوريس: "لم تكن انطلاقة سيّئة. كان فارق مترين فحسب، وانغمس ماكس هناك ولم أكن قادرًا على تغطيته، وانتهى الأمر هناك. وكذلك من جانب جورج، لقد تمتّع بعامل سحبٍ رائع".

وأكمل: "يزداد جرّ السيارات في بعض الجوانب لأنّ لديك ارتكازيّة أكبر، لكن بكفاءة جيّدة. تجاوزنا جورج معًا، وحتى لو أخرجتموني من المعادلة، فإنّ جورج كان ليتجاوز ماكس كذلك".

وأردف: "ذلك هو الجانب الجنوني في كلّ ذلك. لا أكترث للمركز. هناك فارقٌ مع المركز الأوّل، وهو ما أكترث له وكان الفارق أكبر اليوم (فارق النقاط). لذا أنا منزعج. لأنّني لم أخسر السباق لصالح أحدهم. خسرت السباق لصالح ماكس وهو متصدّر البطولة".

وبالرغم من فوز فيرستابن فقد كانت وتيرة نوريس في الشهرين الماضيين بمثابة خطوة إلى الأمام بالنسبة لمكلارين، وعندما سُئل إن كانت مكلارين هي السيارة الأسرع في البطولة حاليًا، أجاب نوريس: "اليوم أجل. أمّا بالأمس فلا. كانت ريد بُل أسرع بشكلٍ مؤكّدٍ بالأمس. لا أكترث لما يقوله الناس".

وأردف: "أمّا اليوم فقد كنا نمتلك السيارة الأسرع. تلك هي الحقيقة. لذا استحقّ الفريق ذلك".