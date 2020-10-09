نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"

مع بقاء سبعة سباقات حتى نهاية موسم 2020 الجاري، يحتل نوريس المركز الرابع مع 65 نقطة أمام أليكسندر ألبون سائق ريد بُل (64 نقطة) ودانيال ريكاردو سائق رينو (63 نقطة).

كما أن لانس سترول، شارل لوكلير وسيرجيو بيريز جميعهم ضمن مدى 9 نقاط خلف المركز الرابع.

ونجح نوريس بالوصول إلى مراكز النقاط الستة الأولى خمس مرات خلال السباقات العشرة الأولى للموسم، من بينها المركز الثالث في جولة النمسا الافتتاحية.

فقال: "من الجميل خوض كل جولة مع هذه الدفعة الإيجابية، إنه أمر يحفزك بشكل أكبر".

وأكمل: "بالطبع، لا أفكر طوال الوقت بترتيبي في البطولة وليس هدفي الوحيد المحافظة عليه، لكنه أمر يحفزك ويقدم لك دفعة إضافية للضغط بشكل أكبر".

بالمقابل، أشار نوريس إلى مكلارين واجهت بعض الصعوبات خلال السباقات الأخيرة، خاصة مع تحسّن رينو المتواصل وأداء ريكاردو القوي.

فقال: "لقد كانت سباقات متقلبة. بداية الموسم كانت جيدة جداً، أعتقد أننا قدمنا أقصى إمكانياتنا خلال السباقات الأولى. وحظينا ببداية قوية للغاية، من جهتي بشكل خاص".

وتابع: "لكن رينو بدأت تبرز بقوة منذ منتصف الموسم. ارتكبت عدة أخطاء هنا وهناك. كما أن بعض الحلبات لم تناسبنا مثل رينو".

لكن رينو ما زال واثقاً من أن التحديثات الحالية ستمنح الفريق بعض الزخم.

فقال: "أعتقد أننا بدأنا مع حزمة جيدة للغاية، واستغرقنا بعض الوقت لفهمها ومن ثم واصلنا مع هذه التحديثات الحالية وازداد فهمنا للسيارة بشكل أفضل مع كل جولة".

وأكمل: "هذه السيارات صعبة ومعقدة للغاية لناحيتي العمل والتطوير. أعتقد أننا قدمنا بعض التحديثات في روسيا وهنا كذلك. لكنها ليست تحديثات دراماتيكية تضعنا بالمركز الثاني أو تقدم أيّة تقدم هائل".

واختتم: "نحن نحاول جمع كل شيء معاً وضمان سير العمل بالشكل الأمثل. إضافة لرفع قدرات حزمتنا التنافسية".