فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
00 ساعات
:
02 دقيقة
:
42 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"

المشاركات
التعليقات
نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"

قال لاندو نوريس سائق مكلارين في الفورمولا واحد أن المعركة على المركز الرابع ضمن بطولة العالم تمنحه "دفعة إضافية" هذا الموسم.

مع بقاء سبعة سباقات حتى نهاية موسم 2020 الجاري، يحتل نوريس المركز الرابع مع 65 نقطة أمام أليكسندر ألبون سائق ريد بُل (64 نقطة) ودانيال ريكاردو سائق رينو (63 نقطة).

كما أن لانس سترول، شارل لوكلير وسيرجيو بيريز جميعهم ضمن مدى 9 نقاط خلف المركز الرابع.

ونجح نوريس بالوصول إلى مراكز النقاط الستة الأولى خمس مرات خلال السباقات العشرة الأولى للموسم، من بينها المركز الثالث في جولة النمسا الافتتاحية.

فقال: "من الجميل خوض كل جولة مع هذه الدفعة الإيجابية، إنه أمر يحفزك بشكل أكبر".

وأكمل: "بالطبع، لا أفكر طوال الوقت بترتيبي في البطولة وليس هدفي الوحيد المحافظة عليه، لكنه أمر يحفزك ويقدم لك دفعة إضافية للضغط بشكل أكبر".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار نوريس إلى مكلارين واجهت بعض الصعوبات خلال السباقات الأخيرة، خاصة مع تحسّن رينو المتواصل وأداء ريكاردو القوي.

فقال: "لقد كانت سباقات متقلبة. بداية الموسم كانت جيدة جداً، أعتقد أننا قدمنا أقصى إمكانياتنا خلال السباقات الأولى. وحظينا ببداية قوية للغاية، من جهتي بشكل خاص".

وتابع: "لكن رينو بدأت تبرز بقوة منذ منتصف الموسم. ارتكبت عدة أخطاء هنا وهناك. كما أن بعض الحلبات لم تناسبنا مثل رينو".

لكن رينو ما زال واثقاً من أن التحديثات الحالية ستمنح الفريق بعض الزخم.

فقال: "أعتقد أننا بدأنا مع حزمة جيدة للغاية، واستغرقنا بعض الوقت لفهمها ومن ثم واصلنا مع هذه التحديثات الحالية وازداد فهمنا للسيارة بشكل أفضل مع كل جولة".

وأكمل: "هذه السيارات صعبة ومعقدة للغاية لناحيتي العمل والتطوير. أعتقد أننا قدمنا بعض التحديثات في روسيا وهنا كذلك. لكنها ليست تحديثات دراماتيكية تضعنا بالمركز الثاني أو تقدم أيّة تقدم هائل".

واختتم: "نحن نحاول جمع كل شيء معاً وضمان سير العمل بالشكل الأمثل. إضافة لرفع قدرات حزمتنا التنافسية".

اقرأ أيضاً:

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

المقال السابق

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

المقال التالي

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
قائمة السائقين لاندو نوريس
قائمة الفرق مكلارين

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ
الفيديو بالداخل
كارت كارت / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

فيتيل معلقاً على الفشل مع فيراري: بعض المعارك لم يكن يتوجب عليّ خوضها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل معلقاً على الفشل مع فيراري: بعض المعارك لم يكن يتوجب عليّ خوضها

أوجييه لم يستسلم في سعيه لحصد لقبه السابع في "دبليو آر سي" هذا الموسم
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أوجييه لم يستسلم في سعيه لحصد لقبه السابع في "دبليو آر سي" هذا الموسم

المنافسان على لقب الموتو جي بي يصرّان على عدم وجود أوامر فريقٍ حتّى الآن
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

المنافسان على لقب الموتو جي بي يصرّان على عدم وجود أوامر فريقٍ حتّى الآن

"فيا" تُطلق تحقيقًا في حادثة الكارتينغ "غير المقبولة"
كارت كارت / أخبار عاجلة

"فيا" تُطلق تحقيقًا في حادثة الكارتينغ "غير المقبولة"

نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"

أحدث الأخبار

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ
الفيديو بالداخل
Kart كارت / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

هاميلتون: مرسيدس ستحتاج لتعديلات في بروتوكلاتها بعد حالة كورونا الإيجابيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: مرسيدس ستحتاج لتعديلات في بروتوكلاتها بعد حالة كورونا الإيجابيّة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

14د
2
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس ستحتاج لتعديلات في بروتوكلاتها بعد حالة كورونا الإيجابيّة

3
كارت

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

4
فورمولا 1

نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"

26د
5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

أحدث الأخبار

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن
فورمولا 1

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"
فورمولا 1

نوريس: المعركة على المركز الرابع تقدم "دفعة إضافية"

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ
Kart

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

هاميلتون: مرسيدس ستحتاج لتعديلات في بروتوكلاتها بعد حالة كورونا الإيجابيّة
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس ستحتاج لتعديلات في بروتوكلاتها بعد حالة كورونا الإيجابيّة

لوكلير: ليس لدى شوماخر شيء لإثباته عند مشاركته في تجارب الفورمولا واحد
فورمولا 1

لوكلير: ليس لدى شوماخر شيء لإثباته عند مشاركته في تجارب الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1
46د

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.