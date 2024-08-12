نوريس: المزيد من الحوادث ستجمعني مع فيرستابن

توقّع كثيرون مع بداية موسم 2024 أن يواصل حامل اللقب ماكس فيرستابن فرض هيمنته على مقدرات بطولة العالم للفورمولا 1، لكن سيارة ريد بُل لهذا الموسم لم تتمتع بذات القدر من التنافسية على غرار سابقتيها.

رغم ذلك، تمكن فيرستابن من الحفاظ على صدارة ترتيب السائقين على إثر تفوقه في المراحل الأولى من الموسم قبل أن ينقلب الوضع وتصبح سيارة مكلارين هي الأسرع بالتوجه إلى العطلة الصيفية، ليتواجد لاندو نوريس في وصافة الترتيب بفارق 78 نقطة خلف سائق ريد بُل.

وقد أحرز نوريس أولى انتصاراته في الفورمولا 1 هذا العام في ميامي، وحصل على فرص تحقيق المزيد من الانتصارات، لكن بعض الأخطاء الاستراتيجية والانطلاقات الضعيفة كلّفته تكرار ذلك الفوز.

وكان البريطاني الشاب قريبًا من تحقيق الفوز في النمسا قبل أن يصطدم بسيارة فيرستابن بينما كان يحاول تجاوز الهولندي في المراحل الأخيرة من السباق، ليخسر كلاهما فرصة الفوز وينحسب سائق مكلارين، بينما أكمل سائق ريد بُل السباق واكتفى بالمركز الخامس.

وقد ألقى نوريس باللوم على غريمه ضمن تلك الحادثة وصرّح عقب السباق بأنه "خسر الكثير من الاحترام تجاه صديقه الهولندي".

وضمن حوار له مع منصة RacingNews365، أبدى نوريس ثقته بأنه ستجمعه المزيد من المواجهات بفيرستابن.

حيث قال: "أتوقع أن تجمعني المزيد من الحوادث مع ماكس في المستقبل، ومع سائقين آخرين كذلك".

وأضاف: "ليس الأمر وكأنني أتوقع أن أصطدم بهم، لكنها فقط تلك السيناريوهات والمواقف واردة الحدوث دومًا في الفورمولا 1. فإذا أمضيت 5 أو 10 سنوات أخرى في البطولة، فإنك تواجه تلك المواقف في مرحلة ما".

وبالحديث عن حياته خارج الفورمولا 1 وعلاقة الصداقة التي تجمعه بغريمه على المسار فيرستابن، قال نوريس: "إنها حياة مختلفة وذهنية مختلفة كذلك بمجرد أن أضع خوذتي. لا آبه إذا ما لعبت البادل مع أحدهم أو خرجت لتناول العشاء مع شخص ما الأسبوع الماضي، ذلك لا يغيّر مما أسعى لتحقيقه على المسار، وهو الفوز".