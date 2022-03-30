نوريس: المركز السابع في السعوديّة "نتيجة ضخمة" لفريق مكلارين

عانت مكلارين لتقديم وتيرة جيّدة منذ تجارب البحرين الذي انصبّ فيها أغلب تركيزها على حلّ مشاكل تبريد المكابح.

وبعد سباق الصخير المخيّب الذي اكتفى فيه سائقا الفريق بالمركزين الـ 14 والـ 15، لم يجلب الفريق أيّة تحديثات إلى سباق جدّة. لكنّ نوريس تأهّل في المركز الـ 11 وتقدّم في السباق، بالرغم من أنّ توقّفه خلال فترة سيارة الأمان ساعده في ذلك.

وخاض إثر ذلك معركة على المركز السادس مع إستيبان أوكون، قبل أن يخسر في اللفّة الأخيرة ويحلّ سادسًا مسجلًا نقاط الفريق الأولى في موسم 2022.

وقال البريطاني الشاب عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا تُمثّله للفريق: "أعتقد بأنّها ضخمة بالنسبة إلينا".

وأضاف: "هذا مُحفّزٌ للجميع. لا تزال هناك الكثير من الأمور للتطلّع إليها، ليس الأمر كما لو أنّنا واجهنا جولتين ضعيفتين ولا أحد يريد الابتسام. يُمكننا الابتسام قليلًا وإدراك أنّ أمامنا الكثير من العمل للقيام به في ذات الوقت".

وأردف: "هناك الكثير من التقدّم الذي علينا تحقيقه في حال أردنا أن نكون قريبين من فرق الصدارة، عمل ضخم. لكنّنا نعلم ذلك والجميع في المصنع يعمل ذلك، وهم يعملون بجهدٍ على تلك الأشياء بالفعل".

وأكمل: "هذه النقاط جيّدة. تحقيق المركز السابع جيّد، وأيضًا بالنظر إلى أنّني كنت أنافس على المركز السادس كذلك. لذا أجل، هذه أخبارٌ جيّدةٌ للجميع هنا وكذلك في المصنع".

وبالنظر إلى أنّ سيارة "ام.سي.ال36" لم تعرف أيّة تحديثات، فقد اعترف نوريس بأنّ تغيّر الحلبة كان السبب الرئيسيّ لتحسّن الأداء.