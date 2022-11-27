نوريس: المركز الخامس هو النتيجة القصوى لفريق مكلارين في موسم 2022 "الصعب"

تراجعت مكلارين من المركز الرابع إلى الخامس حيث تفوقت عليها ألبين التي قدمت سيارة أسرع لكن بموثوقية أقل، كما أن دانيال ريكاردو عانى لمجاراة زميله نوريس، ما أثّر على نقاط الفريق.

ويعي نوريس أن سيارة مكلارين لم تكن جيدة بما يكفي لأكثر من المركز الخامس، حيث قال: "نعم، هذا هو موقعنا الذي نستحقه، المركز الخامس".

وأكمل: "تشعر بالإحباط الشديد حين تعلم أنك كنت تمتلك فرصة تحقيق المركز الرابع. لكننا عانينا من جولة صعبة على صعيد الموثوقية، بينما عانت ألبين من أربع أو خمس جولات، لكنهم امتلكوا سيارة أسرع منا في أغلب فترات الموسم".

وتابع: "لذا، أعتقد أن قدرتنا على مواصلة منافستهم، لهو إثبات على العمل الجيد الذي قمنا به مع حزمة سيئة بصراحة. لذا، أنا مسرور بالفعل. نحن بالمركز الخامس لكن هناك الكثير من الإيجابيات فيما قمنا به من عمل".

وأردف: "بدأنا متأخرين في بداية الموسم، نأمل أن نبدأ بشكل أفضل الموسم المقبل ونواصل التحسن".

بالمقابل، اعترف نوريس بأن أداء السيارة "لم يكن جيداً بما يكفي" هذا الموسم، مثنياً على التقدم الذي حققه الفريق في عدة نواحٍ.

فقال: "كل تلك الصعوبات تعود إلى السيارة التي كانت بحوزتنا".

وأضاف: "كنا نعلم أن أمامنا موسماً صعباً جداً. علينا أخذ خطوة للأمام في الموسم المقبل".

وتابع: "أعتقد أن هذا بمثابة حافز لنا، طاقة يستمد منها الجميع العمل من أجل التفوق على ألبين. الجميع هنا قام بعمل جيد جداً، الميكانيكيون، المهندسون والجميع".

واسترسل: "قام الميكانيكيون بعمل رائع في أصعب موسم لنا لناحية وقفات الصيانة: إطارات أثقل ومسدسات إطارات أسوأ، لكننا سجلنا أسرع وقفة صيانة هذا الموسم".

واختتم: "الجميع متحفز أكثر من أي وقت مضى لتقديم سيارة أفضل".