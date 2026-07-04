قدّم لاندو نوريس، الذي صعد إلى منصة التتويج بعد احتلاله المركز الثالث في السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى، تقييمًا واقعيًا وصريحًا لما جرى.

وأكد السائق البريطاني أنه انطلق بصورة جيدة، لكنه أعرب عن إحباطه لعدم قدرته على مجاراة سرعة المتصدرين.

حيث قال: "كان سباقًا جيدًا جدًا، وأنا سعيد جدًا جدًا بما قدمته".

وأكمل: "قدمت انطلاقة رائعة ولفة أولى جيدة. واجهنا صعوبة في مجاراة سرعة فيراري، لكنني خضت معركة جيدة مع جورج وبقية المنافسين خلفي".

وأردف: "كانت هذه النتيجة مفاجأة سارة بالنسبة لي، لكن في النهاية كان هذا مجرد سباق قصير، وسيتعين علينا أن نبدأ كل شيء من جديد في السباق الرئيسي غدًا".

كما تطرق نوريس إلى الضغط الذي تعرض له في اللحظات الأخيرة من السباق، وإلى حالة السيارة، مؤكدًا أن هناك بعض الأمور التي يجب العمل عليها قبل سباق الأحد.

حيث قال: "بالتأكيد هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكننا تحسينها في السيارة".

وأضاف: "مع ذلك، قدمنا سباقًا جيدًا بشكل عام، وحصدنا بعض النقاط الجيدة. لقد فعلت كل ما بوسعي على الحلبة".

واختتم: "رغم ذلك، كان جورج يقلص الفارق بيننا بسرعة في اللفات الأخيرة".