نوريس: المركز الثالث "مفاجأة جيدة" لنا في سباق سيلفرستون القصير
شارك لاندو نوريس، الذي أنهى السباق القصير في سيلفرستون بالمركز الثالث، انطباعاته مع وسائل الإعلام عقب نهاية السباق.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
قدّم لاندو نوريس، الذي صعد إلى منصة التتويج بعد احتلاله المركز الثالث في السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى، تقييمًا واقعيًا وصريحًا لما جرى.
وأكد السائق البريطاني أنه انطلق بصورة جيدة، لكنه أعرب عن إحباطه لعدم قدرته على مجاراة سرعة المتصدرين.
حيث قال: "كان سباقًا جيدًا جدًا، وأنا سعيد جدًا جدًا بما قدمته".
وأكمل: "قدمت انطلاقة رائعة ولفة أولى جيدة. واجهنا صعوبة في مجاراة سرعة فيراري، لكنني خضت معركة جيدة مع جورج وبقية المنافسين خلفي".
وأردف: "كانت هذه النتيجة مفاجأة سارة بالنسبة لي، لكن في النهاية كان هذا مجرد سباق قصير، وسيتعين علينا أن نبدأ كل شيء من جديد في السباق الرئيسي غدًا".
كما تطرق نوريس إلى الضغط الذي تعرض له في اللحظات الأخيرة من السباق، وإلى حالة السيارة، مؤكدًا أن هناك بعض الأمور التي يجب العمل عليها قبل سباق الأحد.
حيث قال: "بالتأكيد هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكننا تحسينها في السيارة".
وأضاف: "مع ذلك، قدمنا سباقًا جيدًا بشكل عام، وحصدنا بعض النقاط الجيدة. لقد فعلت كل ما بوسعي على الحلبة".
واختتم: "رغم ذلك، كان جورج يقلص الفارق بيننا بسرعة في اللفات الأخيرة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أنتونيللي يتجاوز هاميلتون لينتزع الفوز بالسباق القصير في سيلفرستون
ردة فعل مختلفة من بياستري تجاه شائعات انتقال فيرستابن إلى مكلارين
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
بياستري بعد مجريات الجمعة في سيلفرستون: سرعة السيارة لم تكن جيدة بما يكفي
زاك براون يحدد موعد عودة مكلارين إلى القمة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
يوس فيرستابن يرد على ادعاءات براندل الأخيرة: "أحمق آخر"
براندل: فيرستابن وراء رحيل كبار مسؤولي ريد بُل .. "معسكر ماكس أراد نسف الإدارة العليا في الفريق"
مكلارين توضح سبب خطأ الوقود الذي كاد يكلّف نوريس منصة تتويج السباق القصير في سيلفرستون
وولف: مرسيدس احتاجت لتهدئة أنتونيللي خلال سباق سيلفرستون القصير
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات