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نوريس: اللقب ما يزال في قبضة فيرستابن رغم تراجع أداء ريد بُل

سائق مكلارين بحاجة لأن يتفوق على فيرستابن بمتوسط 9 نقاط في كل سباق من أجل الظفر بلقب سائقي الفورمولا 1.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

أصرّ لاندو نوريس على أنه ما يزال السائق الذي "ليس لديه ما يخسره" في معركته على لقب الفورمولا 1 في مواجهة ماكس فيرستابن.

بينما يقترب بشكل تدريجي من فيرستابن في ترتيب بطولة السائقين، لكن نوريس لم يتمكن من استغلال تراجع وتيرة ريد بُل بشكل كامل في السباقات الأخيرة.

هذا ويتوجه نوريس إلى سباق هذا الأحد في سنغافورة وهو ما يزال متأخرًا بـ 59 نقطة خلف غريمه، ما يعني أنه بحاجة للتفوق على سائق ريد بُل بمتوسط 9 نقاط في كل سباق من السبعة المتبقية كي يحرز اللقب.

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وقد أشار البريطاني إلى هيمنة حزمة ريد بُل في بداية الموسم عندما فاز فيرستابن بأربعة من السباقات الخمسة الأولى، وسجل أول سبعة بول بوزيشن، مُشيرًا إلى أن "ريد بُل كانت تتفوق بفارق أكبر بكثير مما كنا نتفوق عليهم".

حيث قال: "ما يزال اللقب في قبضته، ما يزال لديه ليخسره. وما أزال السائق الذي ليس لديه ما يخسره في الوقت الحالي".

وأضاف: "إذا ما استرجعنا بداية الموسم، كانت ريد بُل ما تزال مهيمنة. لقد فازوا بأربعة من السباقات الخمسة الأولى، وماكس حصد تقريبًا أو 8 بول بوزيشن في الموسم وكانوا يتغلبون علينا بفارق أكبر مما كنا نفعل".

وتابع: "لذلك ما يزالون ضمن المعركة بشكل كبير، صحيح أننا نجحنا بقلب الأمور، لكنني أعتقد بقوة أنه ما يزال بمقدورهم قلب حظوظهم بسرعة كبيرة".

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