نوريس: القيادة مثل الأبله تسبّبت في المعركة المثيرة للجدل مع فيرستابن

قال لاندو نوريس أنّ "القيادة مثل الأبله" في انطلاقة سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أدّى في النهاية إلى معركته المثيرة للجدل مع فيرستابن.

أقدم سائق ريد بُل على انغماسة على الخطّ الداخلي للمنعطف الأوّل، وهو ما أجبرهما على الخروج عن المسار والسماح لشارل لوكلير بتجاوزهما نحو الصدارة والسيطرة في الأمام لتحقيق الفوز.

وفي حين أنّ حركة فيرستابن تسبّبت في عدّة تبعات بالنظر إلى طبيعتها العدائيّة، فإنّ حقيقة حدوث ذلك في اللفّة الأولى دفع المراقبين لتجاوز المسألة.

وعندما التقى الثنائيّ مجدّدًا قرب نهاية السباق أثناء محاولة نوريس التجاوز نحو المركز الأخير على منصّة التتويج، دفع بطل العالم ثلاث مرّات منافسة خارج المسار مجدّدًا، وبالرغم من خروجهما عن المسار معًا، تمّت معاقبة سائق مكلارين لإكماله التجاوز كونه كسب أفضليّة بخروجه عن المسار.

وقال نوريس حول ما حدث: "لم أقم بالأمر الصواب في المنعطف الأوّل، لكنّني شعرت كما لو أنّ ما حدث في نهاية السباق كان يقع على عاتقي أكثر. ما عدا ذلك فقد كانت معركة جيّدة، واستمتعت بها. لم نخرج منتصرين منها لأنّني لم أقم بعملٍ جيّدٍ بما فيه الكفاية".

وأضاف: "لو دافعت بشكلٍ أفضل في المنعطف الأوّل ولم أقد مثل الأبله، لكنت تصدّرت في المنعطف الأوّل، وكنّا لنتفادى هذه المحادثة في المقام الأوّل..".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

من جانبه كان أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين حذرًا حيال عدم توجيه غضبه نحو فيرستابن في تعليقاته بعد السباق، مُؤكّدًا على إحباطه تجاه مراقبي السباق وحالة القوانين في الفورمولا 1.

كما عبّر نوريس عن احترامه لغريمه، حيث أصرّ قائلًا: "أعتقد بأنّ ماكس قاد بشكلٍ جيّدٍ جدًا".

وأكمل: "من الصعب للغاية فعل ما نفعله، ويكون الأمر صعبًا عندما نكون جنبًا إلى جنب".

وأردف: "عليك أن تكون أسرع ممّا يجب أن تكون عليه لأنّك تستخدم البطاريّة، والإطارات أقدم، وهناك الكثير من المطبّات، ونحن نتسابق بشكلٍ محتدم... لذا أحترم المعركة التي خضناها، كانت جيّدة وممتعة، وأعتقد بأنّ الاحترام سادها".