نوريس: القوى الفيزيائيّة ستفرض "تحديًا" عند عودة الفورمولا واحد

تمّ تأكيد القسم الأوّل من روزنامة 2020 المتضمّن لثمانية سباقات حتّى الآن على مدار 10 عطل نهاية أسبوع على إثر أزمة وباء "كوفيد-19"، مع وجود إمكانيّة لإضافة المزيد من السباقات سواءً خارج القارة الأوروبيّة أو فيها في وقتٍ لاحق.

ويعتقد نوريس بأنّه في حين أنّ السائقين سيستعيدون سرعتهم سريعًا داخل سياراتهم بعد بضع لفّات فحسب، فإنّ قوى الجاذبيّة التي ستواجهها أجسادهم مجدّدًا قد تفرض تحديًا أكبر خاصة بالنظر إلى جدول السباقات المزدحم.

وقال سائق مكلارين لوقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن يكون الأمر سهلًا على جميع السائقين، لكنّني أعتقد بأنّنا جيّدون جميعًا في ما نقوم به، ولا أعتقد بأنّ الأمر سيتطلّب منّا الكثير من الوقت لاستعادة سرعتنا، بضع لفّات وستتذكّر كيفيّة قيادة السيارة".

وأضاف: "لكنّ وضع أجسادنا مباشرة في مواجهة ثلاثة سباقات متتالية سيكون تحديًا أكبر بكثير من مجرّد الدخول إلى السيارة واستعادة السرعة، أعني من الناحية الفيزيائيّة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك سيكون التحدّي الأكبر، إذ مهما كانت تدريباتك فإنّ قيادة سيارة سباق أصعب بكثير، مجرّد القوى التي تواجهها أمرٌ مختلفٌ جدًا ولا يُمكنك محاكاته على أرض الواقع (خارج السيارة)".

وأردف: "يُمكنك التدرّب كثيرًا لكن يبقى من غير الطبيعي أن يُواجه جسدك خمسة أو ستّة أضعاف الجاذبيّة حول المنعطفات أو عند عبورك على المطبّات. أعتقد بأنّ ذلك سيمثّل تحديًا".

وفي حين أنّ لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس سائق مرسيدس اختبار سيارة "دبليو09" من موسم 2018 على حلبة سيلفرستون في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع تحضيرًا لاستئناف البطولة، لن يكون نوريس قادرًا على القيام بالأمر ذاته مع مكلارين بالنظر إلى تغيير الفريق مؤخّرًا لمزوّد وحدات طاقته.

عوضًا عن ذلك جلس البريطاني الشاب خلف مقود سيارة يوروفورمولا أوبن مع فريق كارلين على حلبة سيلفرستون من أجل استعادة سرعته. وبالرغم من اختلافها عن سيارة الفورمولا واحد، اعترف نوريس بأنّ تلك التجارب كانت مفيدة.

وقال: "لم يكن الطقس رائعًا وتلك هي السلبيّة الوحيدة خاصة بعد الأجواء المشمسة مؤخّرًا في المملكة المتّحدة".

وأضاف: "كان ذلك يومنا الأوّل خلف مقود سيارة سباق وكانت زخّات المطر تتساقط طوال اليوم، كان ذلك مروّعًا، لكنّني لم أكن أتذمّر وأعتقد بأنّ ذلك كان ممتعًا، كان من الرائع العودة إلى قيادة سيارة سباق حقيقيّة".

وأردف: "كان ذلك غريبًا بعض الشيء في البداية على صعيد الصوت والاهتزازات والشعور بكلّ شيء. من الواضح أنّه على إثر القيادة في جهاز المحاكاة لفترة طويلة فقد بدا غريبًا بعض الشيء قيادة سيارة حقيقيّة".

واختتم: "لكن بعد لفّتين أو ثلاث فقد عاد كلّ شيء إلى طبيعته وكان من الرائع العودة".