نوريس: القانون "الغبي" لتبديل الإطارات تحت العلم الأحمر يجب تغييره

كان سائق مكلارين يحتلّ المركز السادس في المراحل الأولى من سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى في جدة، عندما استفاد من دخول سيارة الأمان بعد حادثة ميك شوماخر، لإجراء وقفة صيانة.

لكنه أخسر أكثر من السائقين أمامه، حيث تراجع حتى المركز 14، نظراً لتقدم السيارات التي لم تدخل المنصة، عليه.

لكن كل هذه الاستراتيجيات ذهبت أدراج الرياح عندما رُفع العلم الأحمر، وبالتالي استفاد أولئك الذين لم يدخلوا لتبديل إطاراتهم، لأنهم حصلوا على وقفة صيانة مجانية بالكامل.

وكان نوريس قد عانى من نفس الأمر في جولتي إيطاليا وتوسكان العام الماضي.

فقال: "حصل ذلك عدة مرات، مثل مونزا العام الماضي، ذلك يمنحك وقفة صيانة مجانية، وقد خرّب ذلك سباقنا".

وتابع: "أذكر أن سباقنا تخرّب فعلاً في موجيللو، والأمر نفسه هنا. بالطبع أنا دائماً متضرر! وذلك مزعج حقاً، أعتقد أنه قانون غير عادل يجب التخلص منه".

وأردف: "أعتقد أنه يجب تغييره إلى وقفة صيانة إلزامية مع خيارين اثنين للإطارات. حينها أعتقد قد يصبح مقبولاً. لكنه بصيغته الحالية يُفسد كل شيء بصراحة".

وأفصح نوريس أنه تكلم سابقاً مع مايكل ماسي مدير السباقات للفورمولا واحد، حيال ذلك القانون خلال اجتماع السائقين.

فقال: "جلبتُ هذه المسألة للانتباه عندما حصلت للمرة الأولى، وعندما حصلت للمرة الثانية. يمكنني الكلام عما أشعر به أو ما أريده، لكنني لا أسنّ القوانين".

وتابع: "من الواضح أن ذلك يجلب المثير من الإثارة للمشاهدين، لكن إن كان هذا ما نريد التركيز عليه، وإن كانوا يريدون رفع نسب المشاهدة، حينها بالطبع سيبقون عليه. لكنني أعتقد أنه يُفسد التسابق من وجهة نظري ويضيع كامل جهودك".

يشار إلى أن نوريس نجح بالتعافي لينهي السباق عاشراً، وذلك بعد نتيجتين مماثلتين ومركز تاسع في السباقات الثلاثة الأخيرة.