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نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب

يرى لاندو نوريس أن الفوز في السباقات، وليس اللقب، هو الطموح الأكثر واقعية لفريقه مكلارين، قبل حقبة القوانين الجديدة في موسم 2026.

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لاندو نوريس، مكلارين

وقّع البريطاني صفقة تمديد عقده مع مكلارين ستبقيه مع فريق ووكينغ حتى موسم 2027 على أقل تقدير، ويأمل أن يضعه ذلك على الطريق لتحقيق حلمه باللقب العالمي.

ورغم تحقيق مكلارين تقدماً سريعاً مع سيارتها لتظهر كأقرب منافسي ريد بُل العام الماضي، لكن نوريس ما زال حذراً من توقع الكثير في المدى القصير.

ويعتقد البريطاني أنه لا يجب على مكلارين توقع أن تصبح مباشرة في وضع يسمح لها بالتحدي بشكل كامل على اللقب.

فقال: "كنا قريبين من الفوز ببعض السباقات العام الماضي، وكانت هناك بعض السباقات التي لم نكن بعيدين كثيراً عن ريد بُل التي امتلكت السيارة الأكثر تنافسية على الإطلاق في تاريخ الفورمولا واحد".

وأكمل: "إذاً، بالنسبة للفوز في سباق واحد، كنا في أقرب ما يمكن عليه وذلك منذ وجودي هنا مع مكلارين. ولكن المنافسة على البطولة لهو خطوة أكبر".

وأضاف: "لو سألتني، 'هل تعتقد أنه يمكنك الفوز بسباقاتٍ هذا العام؟' ربما أميل أكثر نحو الإجابة بـ نعم".

وتابع: "لكن الانتقال مباشرة إلى 'هل يمكنك الفوز بسباقات ولقب؟' أعتقد أن هذا مستوى آخر سواء بالنسبة لي شخصياً، وأيضاً بالنسبة للفريق بأكمله، بالنسبة للجميع هنا في المصنع".

وأردف: "ذلك مستوى مختلف من الضغط وكمية العمل بالنسبة للميكانيكيين".

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بالمقابل، يرى نوريس أن مكلارين قادرة حالياً على منافسة مع أي فريق خلال السباق إذا سارت الأمور كما يجب، ولكنها ربما تفتقر إلى الاستمرارية للقيام بذلك في كل سباق.

فقال: "هل أعتقد أننا جاهزون للتحدي؟ بالتأكيد، كانت هناك فرص حيث نافسنا ضد ريد بُل وفيراري ومرسيدس، وكنا نجاريهم تماماً في استراتيجيات التوقف وكل هذه الأمور".

وأضاف: "في معظم الأحيان، قمنا بتنفيذ الأمور بشكل ممتاز. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالضغط، أعتقد أن كامل طاقم الفريق في مستوى جيد جداً".

واسترسل: "لكن بمجرد التكلم عن المنافسة على لقب البطولة، أعتقد أن الصورة تتغير قليلاً. ولكنني أشعر أنني جاهز للتنافس مع ماكس ولويس".

واختتم: "إنما يعتمد الأمر على الاستمرارية والقرارات الصغيرة على طول الطريق، والتي من الصعب التنبؤ بها عندما تتنافس مع هؤلاء السائقين، لأنك لا تعرف أبداً ما هي الخطوة التالية لديهم، وفي الوقت نفسه، هم لا يعرفون ماهية الخطوة التالية لدينا".

ويرى نوريس أن إعادة ضبط القوانين التقنية المقررة في عام 2026 عندما تقدم البطولة محركات جديدة وسيارات جديدة ستقدم فرصة رائعة لأي فريق للاستفادة والمنافسة على اللقب.

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